“Zidane è la mia scelta in panchina”: l’annuncio del presidente

Zinedine Zidane è fermo da tantissimo e il suo ritorno è tra i temi caldi in questo momento per la nomina in panchina.

In Serie A sono stati diversi i club sulle sue tracce, con la Juventus in pole per il post-Tudor, così come tra le idee del Milan prima dell’arrivo di Allegri, della Roma prima di Gasperini e come soluzione al Napoli che cercava un grande allenatore per il post-Spalletti, che arrivo però poi nel passaggio di consegne a Conte, passando nel periodo transitorio e terribile con Garcia.

Alla fine, Zizou Zidane ha scelto di restare fermo. Nonostante i pochi anni vissuti a Madrid ed esclusivamente sulla panchina del Real, Zinedine Zidane risulta essere uno degli allenatori più vincenti dell’intero calcio mondiale. Il periodo vissuto ai Blancos lo ha consacrato nell’olimpo degli allenatori più vincenti di sempre e la chiamata che tanto attende, potrebbe arrivare presto. Il presidente Le Graet ha annunciato la voglia di vedere Zidane in panchina, in un’intervista rilasciata all’estero.

Il presidente ne è certo: “Zidane è la scelta giusta”

La verità è che, da diverso tempo, Zinedine Zidane attenderebbe la chiamata da un posto soltanto: la Nazionale francese.

È il suo sogno, per il futuro senza Didier Deschamps che, a sorpresa, è finito pure tra i candidati per il futuro della Juventus dopo l’esperienza che ebbe ai bianconeri nel periodo post-Calciopoli, quando la squadra retrocesse in Serie B per la sanzione ai danni dei piemontesi.

Alla fine però Zidane, attendendo tutto questo tempo, potrebbe essersi perso più di un’occasione. Questa, come quella che si era presentata per la Juventus, in vista della prossima stagione. Chi lo vorrebbe con la Francia è il suo ex presidente, Noel Le Graet che ha annunciato, senza mezzi termini, di vedere proprio in Zidane la figura adatta per il ruolo di allenatore. “Se fossi stato ancora il presidente in Francia avrei scelto senza dubbio Zidane”. Nel corso della sua intervista a L’Equipe e parlando a ruota libera, dopo le dimissioni di due anni fa, ha svelato quello che è il retroscena sul mancato arrivo di Zidane in panchina.

Il retroscena su Zidane non lascia dubbi: dove allenerà

Il retroscena è stato svelato dunque da chi lo avrebbe scelto per l’immediato, senza attendere la fine di questo progetto. L’ex presidente della Federcalcio francese ha svelato che Zidane sarebbe dovuto arrivare al posto di Deschamps e subito: “Si è strumentalizzata la vicenda Zidane. Ero stanco di sentirmi chiedere del perché avessimo rinnovato Deschamps per 4 anni. Zizou l’avrei subito nominato, fossi stato ancora in Federcalcio”.

Un futuro però che, a prescindere da Le Graet o meno, sarà in Francia per Zidane. Con la Federazione francese, a partire dalla fine dell’estate 2026, Zidane sarà il nuovo CT della Francia al posto di Deschamps che potrebbe tornare ad allenare in un club.