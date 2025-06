Gasperini fa piangere Tudor: gli scippa il pupillo per 30 milioni di euro

Il tecnico di Grugliasco, ufficializzato giusto qualche giorno fa come nuovo tecnico della Roma, è già molto attivo sul mercato: ecco il colpo anti-Juve

Sono state settimane davvero frenetiche, a casa delle due grandi rivali degli anni ’80, sia per quello che riguarda la determinazione della posizione finale in classifica (c’era in ballo un ambìto posto in Champions League) sia per quanto concerne il profilo destinato a sedersi nelle rispettive panchine nella prossima stagione.

Se il campo ha decretato che la ‘Vecchia Signora‘ ce l’ha fatta ancora una volta a raggiungere la prestigiosa vetrina europea rintuzzando il ritorno di una Roma mai doma, per quello che riguarda le scelte societarie sull’uomo a cui affidare la rinascita futura si sono registrati non pochi colpi di scena.

Sembrava per esempio tutto fatto, alla Continassa, per il grande ritorno di Antonio Conte, il mister dei primi 3 scudetti consecutivi dell’era Andrea Agnelli. L’improvviso dietrofront del salentino, che alla fine ha deciso di restare col Napoli col quale aveva appena vinto lo Scudetto, ha scompaginato i piani bianconeri.

Dopo l’interruzione del rapporto lavorativo col Football Director Cristiano Giuntoli è poi arrivata la conferma di Igor Tudor (già forte del rinnovo automatico grazie alla qualificazione in Champions) come allenatore in carica sia per l’imminente Mondiale per Club che per almeno tutta l’annata successiva.

In casa Roma, nel frattempo, l’infinita telenovela sul successore di Claudio Ranieri si è conclusa con l’avvento di Gian Piero Gasperini (sul quale invero ha fatto un tentativo last minute anche la Juve dopo il ‘no’ di Conte) a Trigoria.

Proprio il Demiurgo della grande Dea, appena preso possesso delle sue stanze nel quartier generale dei capitolini, ha iniziato a dettare il mercato. Uno degli obiettivi, peraltro seguito con costanza ben prima della sua firma triennale coi Friedkin, è da tempo nel mirino della stessa società piemontese di cui il Gasp è stato allenatore delle Giovanili per nove lunghi anni.

Balerdi, arriva l’affondo della Roma: Juve beffata

26 anni, affidabile difensore centrale con un passato nel Borussia Dortmund e Capitano dell’Olympique Marsiglia nella stagione appena conclusa dall’undici di De Zerbi con un brillante secondo posto alle spalle della corazzata PSG, Leonardo Balerdi è uno dei profili cerchiati in rosso da mesi nell’agenda del Ds francese della Roma Florent Ghisolfi.

I primi approcci dei giallorossi risalgono alla scorsa primavera, con segnali poco incoraggianti provenienti dal club della Provenza: la stampa francese aveva bollato in pratica come inutili i tentativi della Roma.

Nel frattempo però il club francese ha comunque stabilito un prezzo d’uscita per il leader della sua difesa: 30 milioni di euro. Una cifra che la Roma pare disposta ad onorare, visto che il giocatore argentino rientra nelle grazie anche dello stesso Gasperini.

La Juve, presa in contropiede dall’intraprendenza dei capitolini, non sembra disposta ad ingaggiare una battaglia di mercato coi rivali per il pur valido profilo. Gasperini, insomma, avrebbe assestato il suo primo tiro mancino a Tudor.