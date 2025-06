Lucca in una big di Serie A, si chiude: decisiva la Champions

Lorenzo Lucca ha manifestato in più occasioni la sua voglia di essere tra i protagonisti anche per la Champions League.

Ringrazia a più riprese quello che è stato fatto dall’Udinese, che ha puntato su di lui quando “nessuno credeva in Lucca” stesso, ma il futuro con le intenzioni di convincere anche quello che sarà il prossimo CT della Nazionale, è altrove.

Lontano da Udine ma non lontano dalla Serie A, come gli accadde quando fu scelto dall’Ajax che, nel prenderlo come primissimo giocatore italiano della storia dei lancieri, lo rispedirono in Italia probabilmente perché “acerbo”. Adesso però è maturato ed è in un top club italiano, che sta facendo sul serio in queste ore, che potrebbe vedersi il suo futuro.

Beffa al Milan e colpo Lucca: vuole giocare la Champions

Lorenzo Lucca è il colpo in Serie A che vede la beffa al Milan, perché sarà decisiva la Champions League che vuole giocare lo stesso bomber di Moncalieri.

Un affare sul quale il club italiano che sta lavorando nel corso di questi giorni per andare a sistemare quelle che sono le cose all’interno dell’organico che, dovendo far fronte al prossimo campionato che vedrà una stagione ricca di impegni, ha bisogno di prendere forma.

Sarà l’alternativa di lusso che probabilmente nessuno dei top club si è concesso fino a questo momento. Un colpo a cifre non da poco per averlo come alternativa di chi ha trascinato il club verso lo Scudetto 2025 a suon di assist e gol davanti. Sarà infatti Lorenzo Lucca l’alternativa di Lukaku per l’attacco di Conte al Napoli.

Serie A, club scatenato: prendono anche Lucca, le cifre

Nel De Bruyne-Day si registra un Napoli scatenato che ha intenzione di chiudere anche per Lorenzo Lucca. Nelle volontà del club azzurro c’è quella di andare a sistemare le cose per la rosa di Antonio Conte, quanto prima. È per circa 30 milioni, come fanno sapere da TMW, che si concretizzerà il colpo Lucca.

Al contrario di quanto è successo nell’estate del 2024 quando il Napoli è riuscito a realizzare tutte le sue operazioni al rush finale di mercato, presentandosi all’esordio in Serie A praticamente non all’altezza se si considera il 3-0 a favore dell’Hellas Verona, adesso il Napoli sarà pronto. Con un De Bruyne in più in mezzo al campo, Musah che potrebbe arrivare dal Milan, occhio anche alla soluzione in attacco per il partner che cerca Conte come vice Lukaku o per farli coesistere, quando sarà necessario. Chiaro è che a quel punto, la cessione di Simeone che piace al Pisa in Serie A, si andrà a concretizzare.