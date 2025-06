Panchina Nazionale, nome assurdo al posto di Spalletti: che ritorno

Un nome assurdo per l’erede di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale: si tratta di un ritorno che ha del clamoroso

La ricerca del sostituto di Luciano Spalletti, che ha chiuso la propria avventura sulla panchina della Nazionale dopo il 2-0 casalingo contro la Moldova che ha fatto seguito alla figuraccia contro la Norvegia, si sta rivelando difficile quanto la qualificazione al Mondiale 2026.

All’incognita legata alla partecipazione alla rassegna iridata che per la prima volta nella storia verrà ospitata in tre Paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, si aggiunge, dunque, quella dell’erede del tecnico toscano. Come è noto, Claudio Ranieri, contattato dal Presidente Figc, Gabriele Gravina, dopo averci riflettuto una notte intera, ha rifiutato la proposta del Presidente federale.

Alla base del suo ‘no’, come rivelato da ‘calciomercato.it’, problematiche tecniche e soprattutto ambientali: se i Friedkin non avrebbero avuto problemi nel dare l’assenso al suo doppio incarico di Commissario tecnico e di loro consulente, una buona fetta della tifoseria giallorossa avrebbe fatto fatica ad accettare che il suo ruolo di uomo simbolo della Roma venisse intaccato dall’incarico di allenatore della Nazionale. Comunque, tramontata l’ipotesi Ranieri, ecco spuntare un nome assurdo dal momento che si tratta di un clamoroso ritorno.

Italia, Pizzoferrato sul nuovo CT: “Non escludo Mancini”

Del dei possibili sostituti di Spalletti sulla panchina della Nazionale se n’è discusso in maniera approfondita su ‘TiAmoCalciomercato’, on line sul canale Youtube di Calciomercato.it, con ospite Maurizio Pizzoferrato, giornalista dell’agenzia ‘Area’.

“Non so chi possano convincere in questo momento, la buona notizia è che la prossima partita è a settembre. C’è un po’ di tempo, non escludo che alla fine possa tornare Mancini, che si è riproposto e ha avuto un chiarimento con Gravina”, la clamorosa rivelazione di Maurizio Pizzoferrato anche se nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Gennaro Gattuso che ha appena concluso la sua avventura all’Hajduk Spalato.

Comunque, il giornalista dell’agenzia ‘Area’ ha poi spiegato perché, a suo modo di vedere, la Nazionale non è più il sogno dei calciatori e dei tecnici: “È sicuramente la peggiore situazione mai vista in Nazionale, per gli allenatori non c’è più quel sogno da inseguire di allenare la selezione azzurra ma pensano sia meglio allenare un club. Oggi i tecnici, con la prospettiva Nazionale davanti, pensano di poter fallire. Spalletti, quando è stato presentato due anni fa, ci credeva veramente nel poter essere l’uomo giusto. Invece, ha ammesso chiaramente di aver fallito”.

Insomma, “il materiale su cui lavorare è scadente e quello non scadente ha altro tipo di problemi, si sta perdendo l’appartenenza alla maglia azzurra”, motivo per il quale “la Nazionale non fa più gola non solo ai tecnici ma anche ai giocatori”.