“Se me l’avesse chiesto Del Piero…”, Juventus: Conte svela il retroscena

Clamoroso annuncio di Antonio Conte che in una lunga intervista ha parlato anche di quello che è il suo legame con la Juventus e i motivi della scelta Napoli.

E’ l’uomo dell’anno in Italia per quanto riguarda il mondo del calcio, perché Antonio Conte è tornato dopo anni in Serie A e l’ha fatto vincendo subito e dimostrando per l’ennesima volta di essere uno di quegli allenatori sopra la media. Adesso il Napoli se lo tiene stretto perché è appena stato confermato che resterà almeno ancora fino al prossimo anno, ma occhio a quelle che possono essere le sorprese e i retroscena sul suo conto.

Perché non è un segreto che al termine della stagione che si è chiusa con la vittoria dello scudetto del Napoli all’ultima giornata che Conte ha valutato per diversi giorni anche un possibile cambio di panchina con la sua Juventus (per il quale è tifosissimo da sempre) che sembrava pronto a convincerlo a tornare.

Alla fine però Conte ha deciso di restare al Napoli e non è tornato alla Juve dopo che è andato via 11 anni fa lasciando il segno con la vittoria di campionati e dando inizio ad un nuovo ciclo vincente per i bianconeri che è poi continuato in maniera sempre più vincente con Allegri.

Conte-Juventus, retroscena su Del Piero

Proprio nelle ultime ore sono venute fuori delle dichiarazioni importanti e significative che fanno capire tanto di quello che è da sempre un legame forte tra Antonio Conte e la Juventus. Perché l’attuale allenatore del Napoli è stato protagonista del format ‘Federico Buffa Talks’, in onda su Sky Sport e dove sono venuti fuori dei retroscena davvero importanti.

Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha raccontato di quella che è stata la vittoria dello scudetto con gli azzurri al suo ritorno in Italia, ma non solo. Perché proprio lo stesso allenatore ha raccontato un retroscena molto importante sulla Juventus.

In molti hanno parlato nelle ultime settimane della possibile scelta di Conte di tornare alla Juve e lasciare Napoli, ma alla fine ha deciso di restare con gli azzurri e ora occhio a quello che è accaduto in passato che può essere un segnale per il futuro.

Conte ha spiegato il rapporto avuto con Del Piero negli ultimi anni di carriera dell’ex 10 bianconero svelando che ‘Se Del Piero mi avesse chiesto di allungargli la carriera alla Juve io l’avrei fatto’. Occhio che i due non possano quindi tornare a lavorare insieme alla Juve in modo differente.