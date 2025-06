Sondaggio bianconero per il campione d’Italia: c’è di mezzo il Milan

Clamorosa indiscrezione di mercato. Sondaggio bianconero per un campione d’Italia per il tramite del Milan. Ecco i dettagli

Igor Tudor, che ha sostituito nel finale della stagione andata in archivio da qualche giorno l’esonerato Thiago Motta, non sarà al timone della Juventus solo per il Mondiale per Club che prenderà il via domani, con i bianconeri che debutteranno nella notte tra 18 e il 19 giugno contro l’Al-Ain.

L’ex tecnico della Lazio, infatti, guiderà i bianconeri anche nella prossima stagione: a confermarlo Damien Comolli, neodirettore generale della ‘Vecchia Signora’ che ha virato sul tecnico croato nell’impossibilità di trovare un’alternativa all’altezza del blasone bianconero dopo che Antonio Conte ha preferito restare sulla panchina dei neocampioni d’Italia del Napoli.

Comunque, in vista dell’imminente inizio del Mondiale per Club la società bianconera ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Igor Tudor per la suddetta rassegna internazionale. Nell’elenco figurano anche Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani che, dunque, sebbene in prestito secco, rispettivamente dal Paris Saint-Germain e dal Porto, con scadenza fissata al 30 giugno, resteranno a disposizione dell’allenatore croato mentre per il tramite del Milan un altro club bianconero potrebbe ingaggiare un campione d’Italia.

Milan, sondaggio del Besiktas per Noah Okafor

Noah Okafor è ritornato al Milan dopo il prestito al Napoli, tuttavia l’attaccante svizzero non rientra nei piani del neotecnico rossonero Massimiliano Allegri. Sebbene il suo contributo sia stato trascurabile, Noah Okafor può fregiarsi del titolo di campione d’Italia. Approdato al Napoli durante la finestra invernale di calciomercato, Conte gli ha concesso scampoli di match, appena 36 minuti distribuiti in quattro presenze, l’ultima delle quali alla 29esima giornata.

Le ultime nove partite le ha viste dalla panchina, motivo per il quale i partenopei non pagheranno i 23,5 milioni di euro previsti per riscattarlo dal Milan. Ciononostante, la permanenza a Milanello del centravanti elvetico classe 2000 non dovrebbe essere lunga dal momento che i rossoneri sono a caccia di acquirenti. Ebbene, in Turchia si vocifera di un sondaggio da parte del Besiktas. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, il bianconeri di Istanbul sono interessati a Okafor sebbene non abbiano ancora compiuto passi ufficiali con il suo entourage o con il Diavolo per intavolare la relativa trattativa.

Del resto, non mancano i nodi da sciogliere: dalla formula dell’operazione, con i rossoneri che vorrebbero cederlo a titolo definitivo (o almeno in prestito con obbligo di riscatto) per rientrare degli oltre 15 milioni di euro investiti nel 2023 per prelevarlo dal Salisburgo, alla disponibilità di Okafor ad accettare il Besiktas che potrebbe garantirgli la possibilità di giocare anche in Europa League. Staremo a vedere.