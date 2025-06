Ahi ahi Juve, fuori dal Mondiale per Club

La Juventus si sta preparando al Mondiale per Club. Un giocatore, però, a sorpresa è stato estromesso dalla lista dei convocati: il motivo.

Conquistata la tanto agognata qualificazione in Champions League, per la Juventus è ora arrivato il momento di concentrarsi sul mercato e, soprattutto, sul Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 14 luglio in varie città degli Stati Uniti. La spedizione bianconera scatterà nella giornata odierna mentre il debutto avverrà giovedì prossimo contro l’Al-Ain. La lista dei convocati è stata diramata nelle scorse ore e non mancano, a riguardo, alcune novità che hanno spiazzato la tifoseria.

Nell’elenco, ad esempio, è stato inserito Daniele Rugani, rientrato alla base al termine dell’agrodolce esperienza vissuta in prestito all’Ajax. Il 30enne (26 presenze complessive in Olanda di cui 15 da titolare) nella rosa di Igor Tudor andrà a prendere, temporaneamente o no questo non è ancora chiaro, il posto di Renato Veiga tornato al Chelsea. Della delegazione della Vecchia Signora fa parte pure Filip Kostic, protagonista di una buona annata al Fenerbahce guidato da José Mourinho.

Il 32enne, in particolare, ha totalizzato 2 reti e 9 assist nelle 35 gare vissute con indosso la maglia giallonera. Numeri positivi, ma non al punto da convincere la società turca ad investire per acquistarlo a titolo definitivo. Un acquisto a costo zero, quindi, per la Juve che, a stretto giro di posta, dovrà scegliere se aggregarlo in maniera definitiva alla rosa 2025-26 oppure cederlo ancora. Il contratto dell’ex Eintracht Francoforte scade tra un anno e, stando a quanto emerso finora, il rinnovo non rientra nelle priorità del nuovo management composto dal neo direttore generale Damien Comolli e dal suo braccio destro Giorgio Chiellini.

Juventus, niente Mondiale per Club: è stato escluso

Chi non viaggerà alla volta dell’America è invece Facundo Gonzalez, che nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Feyenoord. Il 22enne uruguaiano è stato estromesso a causa di alcuni dolori alla schiena. In queste settimane, di conseguenza, resterà a Torino per guarire e presentarsi al 100% al ritiro estivo. Il futuro del classe 2003 è tutto da scrivere: l’ultima spetterà, in tal senso, spetterà a Tudor. Probabile, in ogni caso, che saluti ancora la compagnia per andare a giocare in una squadra capace di garantirgli un buon minutaggio.

In attesa del debutto, la dirigenza sta portando avanti il casting volto ad individuare i rinforzi ideali da consegnare al mister croato. Nel mirino ci sono tre attaccanti: Mateo Retegui, Viktor Gyokeres e Jonathan David.