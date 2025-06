Chivu-Inter, inizio subito in salita: che mazzata per i tifosi

Un’autentica mazzata per i tifosi dell’Inter: inizio in salita per l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra

“La competizione è speciale. Siamo sempre in movimento e non abbiamo aspettative per quanto riguarda le strutture. Siamo consapevoli che qui sono buonissime, il nostro obiettivo è di onorare al meglio questa competizione così importante per la FIFA“. Così il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, dopo lo sbarco negli Stati Uniti dove si disputerà il Mondiale per Club.

I nerazzurri debutteranno martedì prossimo, 17 giugno, alle 18.00 (orario locale, in Italia saranno le 03.00 del 18 giugno) al ‘Rose Bowl Stadium’ di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Un esordio nella ricchissima rassegna FIFA che, almeno sulla carta, non dovrebbe creare troppi problemi ai vicecampioni d’Italia e d’Europa.

Di tutt’altro avviso un noto commentatore che prevede un inizio in salita per l’Inter del neotecnico Chivu, sostituto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per sedersi sulla panchina dell’Al-Hilal che nei prossimi due anni accrediterà sul suo conto corrente 50 milioni di euro in totale.

Ivan Zazzaroni: “La Juve con Tudor e l’Inter con Chivu hanno rischiato molto”

Ivan Zazzaroni è abituato dare i voti in quanto, oltre a essere il Direttore del ‘Corriere dello Sport’, è uno degli storici giudici del popolare talent “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci e in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, cioè Rai 1. Ebbene, il Direttore del ‘Corriere dello Sport, intervenuto in diretta durante ‘Maracanà’, trasmissione on air sulle frequenze di ‘TMW Radio’, ha detto la sua sul valzer delle panchine che ha animato questo primo scorcio di calciomercato.

“Tudor è una scelta arrivata all’ultimo momento, è un allenatore compiuto ma devono fare mercato, molti giocatori in partenza, altri che devono arrivare, hanno tante variabili che non fanno capire che Juve sarà. La Juve con Tudor e l’Inter con Chivu hanno rischiato molto. L’Inter perde Inzaghi, ha una rosa che ha bisogno di un ricambio”, il commento del Direttore del ‘Corriere dello Sport’ che è un’autentica mazzata per i tifosi bianconeri e nerazzurri.

Parole al miele, invece, per i campioni d’Italia del Napoli e per il Milan del nuovo corso Tare-Allegri: “Il Napoli è già forte e farà acquisti importanti, vedi De Bruyne e Musah (il belga è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro, per la fumata bianca per il centrocampista statunitense occorre limare alcuni dettagli, ndr), il Milan con la coppia Tare-Allegri diventa una squadra più che potente, queste due sono avanti alle altre“.