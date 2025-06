E’ fatta per De Rossi: torna in panchina

Sta per concludersi il valzer delle panchine e al fotofinish anche De Rossi trova una sistemazione. Ecco le ultimissime sul futuro dell’ex Roma, che avrà la possibilità di riscattare l’esperienza in giallorosso conclusa – forse troppo presto – con l’esonero.

Ci sono conferme sul destino dell’allenatore che ha ricevuto un’altra importante offerta per tornare di nuovo in pista per la prossima stagione.

Questa volta, infatti, il tecnico è pronto ad accettare e giocarsi le sue chance con la nuova squadra che si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie A.

Dopo essere stato accostato alla panchina della Nazionale italiana, adesso De Rossi sembra orientato ad accettare l’offerta di un club di Serie A che ha deciso di puntare su di lui per la prossima stagione.

De Rossi è pronto a firmare: arrivano altre conferme

Passi significativi per l’arrivo di Daniele De Rossi che avanza spedito verso un nuovo incarico in panchina, in una squadra di Serie A.

L’allenatore, accostato di recente anche alla panchina azzurra della Nazionale, alla fine ha deciso di prendere in considerazione un’altra proposta visto che per il ruolo di ct dell’Italia c’è Gattuso in pole.

Ed è per questa ragione che i suoi agenti si sono mossi per trovare un’altra sistemazione all’ex allenatore della Roma, che potrà tornare in pista proprio nel campionato italiano alla guida di un’altra squadra.

Una sfida importante per il giovane tecnico con la società che conferma come trampolino di lancio di un altro mister di prospettiva. E così, dopo aver valorizzato Chivu, adesso la dirigenza crociata sta lavorando per nominare come prossimo allenatore del Parma De Rossi. Una scelta importante per il Ceo Cherubini che nelle prossime ore potrà già definire l’operazione.

De Rossi al Parma: è tutto fatto, gli aggiornamenti

Il Parma ha deciso di ripartire da De Rossi.

Dopo l’addio di Chivu, la società aveva sondato vari allenatori prima di far l’all in sull’ex Roma che è pronto a tornare protagonista in Serie A, in una squadra ambiziosa che potrà mettere a disposizione del mister una rosa giovane ma di qualità, in linea con le ambizioni del club che tenterà di raggiungere una salvezza tranquilla per la prossima stagione.

Restano solo da limare gli ultimi dettagli per l’ufficialità di questa operazione che è ben indirizzata.