Inter, sorpresa Chivu: fa fuori 8 giocatori dal progetto, i nomi

Rivoluzione in atto in casa Inter dopo quello che è stato l’addio di Simone Inzaghi per l’arrivo di Cristian Chivu in panchina con i nerazzurri che ora guardano al futuro con una visione diversa.

Ci sono delle novità che riguardano la possibile svolta in vista delle prossime settimane di calciomercato con l’Inter che può essere tra le protagoniste della prossima sessione estiva, perché ci saranno tanti cambiamenti per la squadra che ha ereditato Chivu dopo un lungo ciclo di 4 anni con Inzaghi dove l’ultima annata è stata piuttosto deludente.

In questo momento ci sono delle nuove notizie che riguardano le mosse future dell’Inter che sembra avere le idee abbastanza chiare, ancor di più il suo nuovo e giovane allenatore che vuole sorprendere tutti. Perché c’è la possibilità di andare a dare segnali subito forti riguardo quello che è il progetto del club nerazzurro.

L’Inter è pronta ad una rivoluzione interna lasciando andare via diversi giocatori anche importanti. Perché adesso spuntano i nomi di quelli che sono in bilico in questo nuovo progetto e sarà proprio Chivu a decidere chi resterà e chi potrà andare via in vista della prossima estate, dove per ogni uscita ci sarà anche un nuovo arrivo per dare freschezza e nuova energia.

Calciomercato Inter: rivoluzione Chivu, manda via 8 calciatori

Esce fuori la lista di giocatori a rischio permanenza nell’Inter con Chivu pronti a mandarli via dalla rosa per puntare su altri profili. Perché sono davvero tanti i nomi che potrebbero essere bocciati dall’allenatore che ha già avvisato la società riguardo il tanto lavoro che c’è da fare secondo il suo punto di vista in questi primi mesi di nuova stagione.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che arrivano e che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono pronti ad una nuova sfida. Perché c’è chi vuole provare a trovare stimoli altrove e altri che sono messi fuori dal progetto di Chivu per l’Inter che può chiedere di vendere circa 8 giocatori.

In questo momento sono a rischio in vista della prossima stagione diversi calciatori che sono stati anche molto importanti in questi anni. Secondo le ultime notizie, infatti, rischiano di andare via Acerbi, Bisseck, Calhanoglu, Frattesi, Asllani, Valentin Carboni, Taremi e Pio Esposito.

Questa la lunga lista di giocatori che potrebbero non far parte dell’Inter del prossimo anno anche per una decisione di Chivu che ora diventa decisivo nelle manovre di mercato del club nerazzurro.