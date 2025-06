Juve, blitz vincente a Madrid: si trasferisce subito in bianconero

Il club piemontese sta puntando con decisione un giocatore che sembra non rientrare nel progetto tecnico del nuovo allenatore Xabi Alonso

Ci risiamo. Dopo aver trattato in passato, in diverse circostanze e per differenti profili, col blasonato club spagnolo per trattative poi mai andate a buon fine (una su tutte l’auspicato trasferimento, mai avvenuto, di Marcos Asensio alla Juve), la ‘Vecchia Signora‘ è ora tornata a bussare alla porta della dirigenza merengue.

Approfittando dell’inevitabile aria di cambiamento ufficializzata dall’addio di Carlo Ancelotti, nel frattempo accasatosi in Brasile alla guida della Seleçao, la Juventus, peraltro anch’essa protagonista di una rivoluzione che ha toccato anche le altissime sfere dirigenziali, sta provando ad inserirsi nell’affare che coinvolge uno dei prodotti della Cantera madridista.

Uno che, pur essendo stato raramente titolare in modo continuativo col tecnico di Reggiolo, si era ritagliato il suo ottimo spazio nelle rotazioni difensive. Un classe ’99 che probabilmente Ancelotti avrebbe confermato in rosa se fosse rimasto al timone della società più blasonata del mondo.

L’avvento di Xabi Alonso, subito chiamato al proscenio già per l’imminente appuntamento col Mondiale per Club, rischia però di essere deleterio per le speranze dello spagnolo di continuare a far parte del progetto Real. La Juve questo lo sa: l’occasione è lì a portata di mano.

Addio col nuovo tecnico: la Juve prova il colpo a sorpresa

Dopo aver provato un approccio, finora fallito, con la Lazio, per il terzino portoghese Nuno Tavares, la dirigenza piemontese avrebbe rivolto il suo sguardo a Fran Garcìa, il mancino che nella scorsa stagione ha collezionato ben 31 apparizioni in Liga, oltre a diversi minuti spesi sul terreno di gioco in Champions League e Copa del Rey.

Considerando che la ‘Casa Blanca‘ sta per chiudere il colpo Alvaro Carreras dal Benfica, verosimilmente ci sarà poco spazio per Garcìa nel Real Madrid del futuro. Che poi è lo stesso dell’immediato presente, considerando la kermesse della FIFA che vedrà il club spagnolo intenzionato a fare la voce grossa come la storia impone.

Sebbene non sia ancora stato avviato un dialogo ufficiale tra le parti, la Juve segue con molta attenzione il profilo iberico, individuato come elemento utile da inserire in rosa per colmare la posizione del terzino sinistro. Una casella che sarebbe formalmente occupata da Andrea Cambiaso il quale però, sin dalla scorso gennaio, è al centro del forte interesse del Manchester City, che potrebbe strappare l’ex Genoa alla Juve grazie ad un’offerta irrinunciabile. La stessa di cui si parla ormai da mesi.