Napoli, blitz vincente in Serie A: Conte lo scippa ai nerazzurri

Il tecnico salentino, fresco di rinnovo d’intenti col suo club, sta per portare l’assalto al giocatore nerazzurro: colpo dalla rivale

Da una possibile estate di passione, con un nuovo allenatore da scegliere col terrore di ripetere gli errori fatti nel post-Spalletti, ad una stagione in cui insieme, di comune accordo, con la volontà di restare tra le Big d’Italia strizzando anche l’occhio all’Europa che conta, si sta già costruendo un Napoli sempre più forte.

Forse non sarà stata una gioia paragonabile a quella del quarto Scudetto conquistato assolutamente da underdog, ma i tifosi napoletani hanno certamente e legittimamente esultato quando il patron De Laurentiis, attraverso l’ormai consueto canale ‘X’, ha ufficializzato la prosecuzione del matrimonio tra il club campano e Antonio Conte.

Colui che a detta di tutti è stato l’artefice principale di una gloriosa cavalcata che ha portato in dote il secondo Tricolore nel giro di tre anni ha rafforzato, se possibile, la sua posizione e la sua importanza all’interno del Napoli. Con un mercato che ha già regalato, a costo zero, un campionissimo come Kevin de Bruyne, la sensazione è che il bello possa e debba ancora venire.

Già perché il club azzurro deve ancora di fatto spendere i 75 milioni incassati dalla cessione di Kvaratskhelia a gennaio, e prima o poi arriveranno anche i pressoché certi 75 milioni della clausola rescissoria di Victor Osimhen, l’altro eroe del terzo scudetto, dirottato in prestito al Galatasaray in fretta e furia dopo divergenze insanabili col presidente napoletano.

Un mercato sontuoso, abbiamo detto, fatto anche di colpi che, sebbene non paragonabili a quelli già messi a segno dalle big d’Europa, rappresentano i profili giusti che Conte ha chiesto per proseguire il suo lavoro al meglio. Col bomber Lucca ormai prossimo a vestire la maglia dei Campioni d’Italia, un altro profilo italiano, con un passato nell’Inter, è finito nel mirino della società partenopea.

Si tratta di Raoul Bellanova, il terzino dell’Atalanta che, dopo la non troppo felice esperienza nel capoluogo milanese nel 2022/23, si è ritagliato una dimensione importante prima nelle fila del Torino, poi nel club orobico, dove è stato tra i più positivi nella stagione appena conclusa.

🚨🆕 #Napoli 🇮🇹 #TransferNews

Napoli is pushing for Raoul Bellanova.

🫵 The Atalanta player is a key target for Antonio Conte, fitting perfectly into his tactical plans. Napoli is ready to offer a significant deal, and Bellanova is tempted by the move, especially with his salary… pic.twitter.com/CXiAiXHNVY

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 12, 2025