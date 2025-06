Bremer, clamorosa decisione: è ufficiale

E’ appena arrivata la decisione ufficiale su Gleison Bremer: ormai non ci sono più dubbi, Tudor ha fatto la sua scelta.

Il 2 ottobre 2024 la Juventus perdeva uno dei suoi giocatori più importanti. Nei primi minuti del match di Champions League a Lipsia, poi vinto dai bianconeri 3-2 in rimonta nonostante l’uomo in meno, Gleison Bremer si accasciava sul campo dando subito brutti segnali. Il difensore centrale bianconero, in seguito a un contrasto con l’attaccante avversario Openda, ha avuto una torsione innaturale del ginocchio.

Il brasiliano usciva dal campo molto dolorante: il suo sguardo e quelli dei compagni di squadra facevano capire che molto probabilmente l’infortunio era particolarmente serio. Le indagini eseguite nei giorni successivi hanno purtroppo confermato le sensazioni avute fin dai primi attimi: rottura del legamento crociato anteriore e stop di almeno sei/sette mesi.

Bremer è stato quindi costretto a stare fuori tutta la stagione, senza poter dare una mano ai compagni che hanno vissuto non pochi momenti di difficoltà. Alla fine la Juventus, anche senza la sua colonna difensiva, è riuscita a centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League: il primo acquisto in vista del prossimo anno è proprio Gleison Bremer, che potrebbe giocare qualche scampolo di partita già al Mondiale per Club.

Clamoroso Bremer: decisione ufficiale, i tifosi juventini esultano

La grande notizia che entusiasma il popolo bianconero è proprio questa: nella lista definitiva dei convocati di Igor Tudor – che nel frattempo ha firmato il rinnovo di contratto con la Juve fino al 2027 – per il torneo statunitense figura anche l’ex Torino, ovviamente con il numero 3.

La Juventus esordirà giovedì 19 giugno contro l’Al-Ain, mentre il 22 giugno i bianconeri affronteranno il Wydad Casablanca: giovedì 26 giugno è invece in programma la grande sfida al Manchester City di Pep Guardiola. Non è ancora chiaro se in queste tre partite del girone Tudor deciderà già di lanciare Bremer in campo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport è molto difficile che l’allenatore croato opti per quello che appare ancora un azzardo: l’impressione è che Bremer sia volato negli USA per allenarsi assieme ai compagni di squadra e completare il recupero fisico, con l’obiettivo di farsi trovare nelle migliori condizioni possibili per l’inizio della nuova stagione. La convocazione del difensore brasiliano al Mondiale per Club è comunque una splendida notizia per tutto il mondo Juve.