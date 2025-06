Firma con il Milan dopo il Mondiale per Club: l’ha convinto Leao

Impegnato negli States per il Mondiale per Club, il calciatore è prossimo a diventare un nuovo rinforzo del Milan di Massimiliano Allegri.

Il suo nome è stato proposto in questi giorni al direttore sportivo Igli Tare, che parlandone con il neo allenatore dei rossoneri ha deciso di sfruttare Rafael Leao come intermediario dell’operazione per anticipare i tempi. Alla fine il numero 10 del Diavolo si è dimostrato essere un grande operatore di mercato, dato che avrebbe convinto il suo connazionale a fare parte del progetto tecnico del Milan a partire dalla prossima stagione.

Prima il Mondiale per Club, poi la firma con il Milan

La speranza è che nel corso di questo Mondiale per Club non succeda niente che possa compromettere l’operazione, anche perché l’operazione sembrerebbe oramai in dirittura d’arrivo. O meglio, questo è quello che si credeva, con il Milan interessato al calciatore al punto da avviare anche i primi contatti con agente e club.

È comunque prematuro parlare di affare fatto, anche perché dalle parti di Casa Milan sarebbero in atto una serie di valutazioni dalle quali dipenderà positivamente o negativamente l’esito di questa trattativa. Il direttore sportivo Igli Tare e Massimiliano Allegri in una loro recente riunione hanno comunque parlato della possibilità di ingaggiare l’esterno, calciatore che piace, ed anche tanto, all’allenatore rossonero, che dal canto suo avrebbe dato via libera all’operazione.

Da capire se questa andrà in porto o meno, ma resta il fatto che secondo Alessandro Jacobone alcuni intermediari avrebbero offerto Francisco Conceiçao al Milan, figlio dell’ex allenatore rossonero Sergio, che attualmente è impegnato negli States con la Juventus per il Mondiale per Club. Salvo incredibili colpi di scena, però, la sua avventura in bianconero dovrebbe terminare proprio dopo questa competizione, con il Diavolo che potrebbe seriamente pensare di trattenere in Serie A il classe 2002 così da regalare rapidità e imprevedibilità sulla fascia sinistra a Max Allegri.

Leao l’ha convinto: arriva al Milan dopo la cessione

Francisco Conceiçao potrebbe essere il colpo a sorpresa del Milan in questo calciomercato, e chissà che Rafael Leao non ci abbia parlato nel corso dell’ultimo ritiro con la Nazionale portoghese per convincerlo a trasferirsi in rossonero. Al momento, però, dalle parti di Casa Milan non sarebbe arrivato alcun riscontro, anche perché il Diavolo deve prima vendere per poi permettersi di accogliere il figlio d’arte.

Il principale indiziato a lasciare il posto a Francisco Conceiçao è Samuel Chukwueze, che nonostante tutte le difficoltà del caso in Serie A continua ad avere parecchio mercato in Spagna. Il Real Betis sarebbe infatti entrato in contatto con il suo agente per capire la fattibilità di un’operazione che intrigherebbe e non poco il nigeriano. Oltre a Chukwueze, comunque, anche Noah Okafor è sulla lista dei partenti, e chissà che il Milan non lo possa utilizzare come contropartita tecnica nei discorsi con il Porto per Conceiçao. Staremo a vedere, ma questa pista potrebbe riscaldarsi nei giorni a venire.