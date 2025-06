“Mi dimetto…”, terremoto Italia: c’entra il nuovo CT della Nazionale

Clamoroso retroscena che riguarda quello che sta accadendo attorno al mondo della Nazionale perché ora l’Italia è davvero in grande difficoltà e subentrano adesso ansia e pausa.

Perché in questo momento la Nazionale dell’Italia rischia addirittura di non partecipare al terzo Mondiale consecutivo dopo essere rimasto già fuori dalle ultime due precedenti edizioni. Dopo i grandi anni negativi e dei brutti ricordi sembrava che con Luciano Spalletti alla guida le cose potessero cambiare, ma adesso le cose sono di nuove finite in un caos quasi senza precedenti.

Dopo il match perso pesantemente per 3-0 contro la Norvegia che ha messo quasi fuori dai giochi l’Italia per il primo posto e per la qualificazione al prossimo Mondiale 2026 che la Nazionale ha deciso di esonerare Spalletti e scegliere dopo diversi giorni di valutazione il nuovo commissario tecnico in maniera accurata.

Spuntano fuori dei retroscena accompagnati a delle dichiarazioni davvero forti che cambiano completamente tutto riguardo quelle che sono state le scelte fatte. Perché adesso c’è voglia di dare un contributo diverso per i prossimi mesi e anni con l’Italia che cerca riscatto e occhio ai colpi di scena. E’ arrivata a sorpresa la decisione di cambiare il commissario tecnico della Nazionale e ora si cerca di capire come possano andare meglio le cose per questo progetto.

Italia, retroscena sul ct: Buffon durissimo

Si è parlato tanto di quella che sarebbe stata la scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia dopo l’esonero di Spalletti. Sono venuti fuori i nomi a sorpresa anche di Mancini per un ritorno, ma anche di allenatori che hanno lavorato in Italia come Mourinho, fino a dei nomi di giovani allenatori come De Rossi e Pirlo.

Alla fine la scelta dell’Italia è ricaduta su Gennaro Gattuso diventato nuovo ct della Nazionale per volontà forte di Gigi Buffon, capo delegazione dell’Italia. Occhio però a quello che ora spunta fuori e che riguarda proprio la scelta della Nazionale che ha voglia di riscatto.

Sono venute fuori a sorpresa delle dichiarazioni che riguardano proprio quella che è stata la mossa di Gigi Buffon, oggi capo delegazione dell’Italia che non avrebbe digerito la scelta di Roberto Mancini di dire addio alla Nazionale per i soldi dell’Arabia Saudita.

Sulla decisione relativa al nuovo ct della Nazionale si è espresso Buffon quando Gravina stava ripensando a Mancini. L’ex leggenda della Nazionale, infatti, è stato determinate per puntare su Gattuso e ad un certo punto, secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, Buffon si è fortemente opposto al ritorno di Mancini da ct dell’Italia minacciando le dimissioni: “Lui o io” il messaggio a Gravina.