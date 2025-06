Affare Milan-Fiorentina: un Top cambia maglia

Il Milan punta un Top della Fiorentina, può cambiare maglia nel corso dell’estate: affare possibile, tutti i dettagli

Si accende il mercato del Milan. Senza grande fretta Max Allegri sta cercando di costruire, insieme alla dirigenza, una squadra che possa permettergli il prossimo anno di competere per le prime posizioni della classifica. E per farlo dovrà alzare il livello della rosa in molti ruoli, puntando magari a giocatori che abbiano già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Ad esempio piace, e non poco, un talento della Fiorentina, finito improvvisamente nel mirino del club rossonero.

Trattare con la Viola non sarà semplice, ma il Milan di Allegri ci proverà sicuramente. Anche perché in alcune zone di campo la squadra ha la necessità di fare un reale e concreto salto di qualità, e per farlo non può permettersi di lasciarsi sfuggire uno di quei calciatori che, da molti, è considerato tra i migliori nel proprio ruolo.

Tenendo in considerazione i terzini a propria disposizione, se a sinistra resta da comprendere quale potrà essere il futuro di Theo Hernandez, a destra Allegri avrebbe già bocciato Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers, a suo parere non in grado di ricoprire al meglio quel ruolo, almeno per quanto riguarda le sue idee di calcio.

E con Kyle Walker e Alessandro Florenzi ormai ai saluti, è chiaro che nella rosa manchi un giocatore che possa davvero fare la differenza sulla fascia destra. Un calciatore che Igli Tare starebbe cercando ormai da diverse settimane, e che avrebbe probabilmente trovato proprio alla Fiorentina.

Dalla Fiorentina al Milan: affare possibile, tutti i dettagli

Tra i terzini destri attualmente in Italia, uno dei più propositivi è certamente Dodò. Classe 1998, il brasiliano ha collezionato nella stagione appena conclusa 46 presenze, mettendo a segno 6 assist. Numeri non da fuoriclasse, ma che vengono compensati da una continuità di rendimento straordinaria, una continuità che ha permesso al Milan di accendere i riflettori su di lui.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento sarebbe infatti proprio l’ex Shakhtar l’obiettivo numero uno di Tare e Allegri per la fascia destra, su consiglio anche di un grande ex rossonero come Cafu.

Legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2027, stando a quanto riferito da La Nazione il terzino starebbe trattando il rinnovo con la Viola. Arrivare a un accordo non sarà però semplice. Nonostante il dialogo sia fitto da diverse settimane, le parti sono ancora lontane, e senza firma con adeguamento la cessione rimarrebbe l’unica soluzione per la Viola, per evitare una svalutazione del suo cartellino il prossimo anno.

Una situazione che il Milan guarda da lontano, con grande interesse, pronto a inserirsi da un momento all’altro per risolvere il problema alla squadra toscana, magari attraverso un’offerta difficile da rinunciare. La valutazione attuale da parte del club di Commisso è di almeno 25 milioni di euro.