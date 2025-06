Inter, arriva una Stella della Serie A: spunta l’indizio

In chiave mercato l’Inter fa sul serio tanto da mettere nel mirino una stella della Serie A: spunta un importante indizio

L’Inter del nuovo corso Cristian Chivu riparte dagli Stati Uniti che ospitano il Mondiale per Club che ha già regalato alcuni risultati sorprendenti: il 10-0 con cui il Bayern Monaco ha annichilito i semiprofessionisti neozelandesi dell’Auckland City e il 4-0 dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain all’Atletico Madrid.

Il debutto dei nerazzurri è in calendario domani alle 3 italiane contro il Monterrey e, considerando la breve durata del torneo, sarà molto importante partire con il piede giusto per evitare di dover rincorrere gli avversari.

“Dobbiamo portare avanti quanto fatto finora, l’Inter ha bisogno di questo tipo di ambizione e di atteggiamento. Siamo qui a Los Angeles per disputare questa importante competizione“, il proclama di Cristian Chivu che ha ricevuto la benedizione di Beppe Marotta: “Ne siamo orgogliosi, è un allenatore made in Inter“.

Nel frattempo, il Presidente nerazzurro, insieme ai suoi collaboratori, continua a tessere le sue trame di mercato mettendo nel mirino una stella della Serie A, con tanto di indizio rivelatore.

Nico Paz-Inter, i bookmaker scommettono sul trasferimento

Dopo la debacle nella finale di Champions League e l’addio di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra lavora alacremente per mettere a disposizione di Cristian Chivu una rosa in grado di aprire un nuovo ciclo vincente. Ebbene, tra i nomi accostati con insistenza alla ‘Beneamata’ c’è anche quello di Nico Paz.

Il fantasista argentino del Como è reduce da una grande stagione, ma il Real Madrid ha il diritto di recompra e non sarà facile trattare con il club di Florentino Perez. Tuttavia, i bookmaker continuano a credere nel trasferimento del fantasista argentino alla corte di Chivu come certificano le relative quote: 3.50 per ‘NetBet’, ‘Betsson’ e ‘Snai’.

D’altra parte, dopo essersi messo in mostra con i colori del Como, club ambizioso ma che di certo non appartiene all’elite calcistica, l’eventuale passaggio all’Inter rappresenterebbe per Nico Paz un vero salto di qualità. Inoltre, a differenza del Real Madrid, dove rischierebbe di essere messo in ombra dalle tante stelle che impreziosiscono il roster delle merengues, all’Inter il talento argentino potrebbe essere una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Chivu ritagliandosi, quindi, sin da subito un ruolo importante.

Insomma, tutti elementi che renderebbero il matrimonio tra Nico Paz e la ‘Beneamata’ conveniente per entrambi: il classe 2004 argentino avrebbe un’occasione importante per crescere e continuare a brillare mentre l’Inter potrebbe avvalersi delle prestazioni di uno dei più fulgidi talenti in circolazione. Staremo a vedere se questo matrimonio ‘s’ha da fare‘.