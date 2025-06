Juve, super scambio Vlahovic: arrivano due giocatori dal Milan

Colpo di scena, ora la trattativa tra Juventus e Milan può sbloccarsi davvero. Proseguono i colloqui per chiudere il grande affare con Vlahovic protagonista.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano proprio quella che sembra una trattativa che può chiudersi da un momento all’altro, perché adesso non è più una pazza idea o una suggestione e Vlahovic può davvero lasciare la Juventus per il Milan. Si continua a trattare tra le parti che cercano la migliore intesa per provare a definire un’affare che può essere conveniente per entrambe.

In questo momento c’è la chiara volontà da parte della Juventus di liberare il posto in attacco vendendo Vlahovic ad un prezzo ancora accettabile considerando le deludenti ultime annate e il fatto che è in scadenza di contratto nel 2026.

C’è quindi bisogno di capire tutti i cavilli decisivi per portare l’affare al traguardo finale, perché in questo momento ci sono delle conferme in merito a questa situazione di mercato che può sbloccarsi tra Juventus e Milan con un maxi scambio, le parti restano i contatto per provare a chiudere in tempi brevi.

Calciomercato Juve: scambio col Milan, c’è di mezzo Vlahovic

Stagioni deludenti le ultime per Juventus e Milan che ora vogliono provare a rialzarsi e cambiare anche tanto a livello di rosa. I due club italiano proveranno a mandare via chi non si sente più parte del progetto e cercheranno di inserire dei nuovi innesti per dare aria fresca.

Sono diversi gli obiettivi di Juventus e Milan e adesso occhio a quello che può accadere da un momento all’altro, perché con l’addio di Vlahovic possono arrivare alla Juve ben due giocatori del Milan.

C’è la seria possibilità che la pazza idea di mercato possa concretizzarsi nelle prossime settimane. La Juve ha l’esigenza di vendere Vlahovic e il Milan pensa alla grande occasione che può materializzarsi con il suo arrivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan punta Vlahovic e può dare alla Juventus Tomori e Theo Hernandez in cambio. Si tratterebbe di un super scambio e bisognerà capire la parte cash se ci sarà e chi la verserà in tal caso.

I profili messi sul piatto convincono sia Juventus che Milan a proseguire la trattativa e ora i contatti tra le parti sono sempre più frequenti.