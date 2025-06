Lautaro Martinez, frecciata a Inzaghi: “L’importante è che…”

E’ tempo di guardare avanti in casa Inter e lo sa bene il capitano Lautaro Martinez che punta al nuovo progetto con carica e mettendo da parte Simone Inzaghi.

L’ormai ex allenatore dell’Inter è andato via con un anno d’anticipo rispetto la scadenza contrattuale e dopo una durissima sconfitta, quella del 5-0 in finale di Champions League contro il PSG dopo un anno deludente dove non sono arrivati titolo, ma soltanto sconfitte pesanti da dover digerire tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ora arriva una frecciatina di Lautaro Martinez a Inzaghi.

Perché il capitano nerazzurro suona la carica visto che bisognerà fare ancora un piccolo sforzo prima di andare a godersi le vacanze come stanno facendo gli altri giocatori, la maggior parte in verità. 32 club sono impegnati nel Mondiale per Club e tra questi ci sono anche l’Inter di Lautaro Martinez e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che inizia così la sua nuova avventura.

Nessuno si sarebbe immaginato certe dichiarazioni dopo 4 anni insieme, eppure, come Inzaghi nelle sue prime interviste da allenatore del club saudita dell’Al-Hilal ha lasciato poco spazio all’Inter, arrivano ora anche quelle di Lautaro Martinez che da capitano si trascina la squadra sulle spalle dopo un’annata disastrosa dal punto di vista calcistico.

Intervista Lautaro Martinez: frecciata a Inzaghi

Lunga intervista concessa dall’Inter con il suo capitano Lautaro Martinez prima dell’esordio al Mondiale per Club. A La Gazzetta dello Sport ha parlato il numero 10 nerazzurro e spiegato il suo stato di carica mentale e fisico per questo nuovo torneo con un nuovo allenatore alla guida.

Perché dopo 4 anni con Inzaghi l’Inter ha puntato su Chivu e ora Lautaro Martinez risponde ad alcune domande mandando anche una frecciatina all’ormai ex allenatore che ha scelto di lasciare dopo un anno pesante per andare in Arabia Saudita con l’Al-Hilal.

Lautaro Martinez ha detto, facendo riferimento al cambio in panchina e all’addio di Inzaghi: «È importante respirare un po’ di aria fresca. È bello fare cose diverse con il nuovo allenatore. Qualcosa cambierà, soprattutto sul pressing durante le partite».

Non un addio al miele quello di Inzaghi dall’Inter con Lautaro Martinez che potrebbe non aver preso benissimo l’addio del suo allenatore dopo 4 anni per approdare in Arabia Saudita, in particolar modo per aver lasciato dopo quella finale di Champions League persa in malo modo.