Roma, Ranieri richiama un grande ex: sarà il nuovo ds – Sky

Il tema caldo in casa Roma, sistemata la situazione allenatore, riguarda adesso la figura in dirigenza.

Il nuovo direttore sportivo, al posto di Ghisolfi che saluta – lo aspetterebbe addirittura la Juventus, affiancando Comolli al posto di Giuntoli – vedrà tra i protagonisti un grande ex.

Da una parte c’è sempre la posizione di Massara che ancor prima dell’addio di Ghisolfi, rientrava tra le idee della Roma. Ma massima attenzione va posta in un ex che tornerebbe nell’area dirigenziale, in una delle figure che cercherebbe proprio Claudio Ranieri per ridare “romanità” all’interno della sua stessa Roma, nel ruolo che sta vivendo al centro del progetto con i Friedkin.

Roma, il grande salto di un ex: sarà il nuovo ds in Capitale

Oggi la presentazione affianco a Gian Piero Gasperini rende l’idea di quanto Ranieri sia parte integrante del domani che lo vedrà come figura interna al club capitolino.

Ha “salvato” la Roma dalla situazione della stagione appena terminata e con Gasperini in panchina, adesso ha da risolvere anche le altre situazioni che riguardano il club capitolino. Una tra queste è sicuramente la figura del nuovo direttore sportivo.

Rivedendolo interno alla Roma, come è già successo a distanza di tempo, Federico Balzaretti potrebbe adesso avere un ruolo centrale e diverso, da direttore sportivo. Fino ad ora è stato responsabile dei prestiti ma, dopo l’esperienza vissuta anche altrove sia al Vicenza che all’Udinese, adesso per la Roma occuperebbe un ruolo da ds. A farlo sapere è Sky Sport che ha infatti svelato il possibile approdo nell’area dirigenziale dell’ex terzino della Roma.

Promozione interna alla Roma: c’è anche un’alternativa

Federico Balzaretti, in questo momento, occupa un ruolo centrale per quanto riguarda la gestione dei calciatori in prestito. Ma il suo, alla Roma, potrebbe essere un grande salto per le responsabilità che avrebbe in giallorosso. Diventerebbe di fatto il nuovo ds della Roma, al posto di Ghisolfi che libera il posto. Ma ci sono, in casa giallorossa, anche altre alternative.

Una tra queste è il già citato Massara, ex Milan che sarebbe pronto al ritorno all’opera in Italia, ma occhio anche ad un altro ritorno. Sarebbe quello di Pradè che, nella nuova gestione alla Fiorentina, potrebbe dire addio per far rientro in Capitale dopo 14 anni dall’ultima volta. Questo, perché a Firenze potrebbe vedersi nella porta scorrevole dei dirigenti – il calciomercato non sta riguardando soltanto gli allenatori in Serie A – l’ex Juventus, Cristiano Giuntoli.