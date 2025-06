Via dall’Inter durante il Mondiale per Club: Chivu perde un titolarissimo

Cristian Chivu deve rinunciare a un titolarissimo per il Mondiale per Club: lascia i nerazzurri, i tifosi sono senza parole.

L’Inter è pronta a debuttare nel Mondiale per Club. I nerazzurri scenderanno in campo alle 3 del mattino (ora italiana) di mercoledì 18 giugno contro i messicani del Monterrey: Lautaro Martinez e compagni proveranno subito a incamerare i primi tre punti così da assicurarsi già una buona fetta di qualificazione al prossimo turno.

Cristian Chivu, nominato nuovo allenatore della prima squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi, può già contare su alcuni nuovi innesti. Negli USA sono volati anche Luis Henrique, prelevato dall’Olympique Marsiglia, e Petar Sucic, giovane talento arrivato dalla Dinamo Zagabria: sono i primi colpi di mercato della dirigenza nerazzurra, che sta monitorando anche altri profili per consegnare al tecnico rumeno una rosa ancora più forte e competitiva.

Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una notizia che sta togliendo il sonno al popolo interista. La paura dei tantissimi tifosi nerazzurri è che non ci siano solo entrate, ma anche uscite importanti. Alcuni dei giocatori più importanti sono infatti nel mirino dei principali club esteri: Marotta e Ausilio hanno già fatto sapere che per elementi come Lautaro, Bastoni e Thuram servono cifre astronomiche per intavolare una trattativa, ma per altri la posizione dei vertici nerazzurri potrebbe essere diversa.

Via dall’Inter: tegola per Chivu, se ne va il titolare

Tra questi c’è Hakan Calhanoglu, 31 anni e quattro stagioni da protagonista assoluto all’Inter con 38 reti in 182 presenze tra campionato e coppe. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il club di Viale della Liberazione è un po’ infastidito da ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni: sul giocatore si registra un forte interesse da parte del Galatasaray e l’ex Milan ci starebbe seriamente pensando.

La penna della ‘Rosea’ Stefano Agresti ha detto a Radio Radio che forse per l’Inter è davvero arrivato il momento di lasciar partire il centrocampista turco. Già un anno fa si era parlato di un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco: ora i tempi per una separazione paiono davvero maturi.

Secondo Agresti l’Inter può ancora racimolare un bel gruzzolo dalla cessione del turco, ormai arrivato a un momento della sua carriera dove non riesce più a essere incisivo come in passato. “Prima che diventi un peso – conclude il giornalista della Gazzetta – bisogna avere il coraggio di rinunciare ad alcuni calciatori. Con tutta l’ammirazione, credo sia arrivato il momento di cederlo“.