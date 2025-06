Cannavaro torna in panchina: accordo fino al 2027

Nel valzer delle panchine di Serie A, sono diversi i campioni del Mondo del 2006 che hanno trovato panchina.

Tra Inzaghi in Serie B al Palermo e Alberto Gilardino al Pisa, passando anche per la nomina da Commissario Tecnico di Gennaro Gattuso in Nazionale, figura poi il nome anche di Fabio Cannavaro che, dopo l’esperienza vissuta all’Udinese – con separazione a fine anno nonostante la salvezza ottenuta – non ha ricevuto più chiamata in Italia.

La sua breve parentesi alla Dinamo Zagabria non ha visto ulteriore conferma in Croazia, lì dove competeva con Gennaro Gattuso per la lotta ai primi posti. A distanza di tempo, in ogni caso, è arrivata la chiamata con accordo fino al 2027 per il Pallone d’Oro 2006.

Cannavaro scelto come nuovo allenatore: la destinazione

Dopo aver atteso, sembra essere arrivato il momento anche di Fabio Cannavaro per il posto in panchina. Ripartirà però ancora dall’estero, da uno dei club ai vertici del campionato, non facendo ritorno in Serie A.

Dopo le esperienze vissute tra Benevento e Udinese, club italiani che sono arrivati per lui come esperienza dopo la lunga gavetta in Cina, per Cannavaro ci sono altre soluzioni in Europa e non nel campionato italiano.

Si tratta infatti della scelta presa dal CSKA di Mosca in Russia che, cercando un nuovo allenatore, avrebbe scelto proprio Cannavaro come nuovo tecnico per la panchina di uno dei migliori club in Russia.

Ultime su Cannavaro: futuro in Russia, lui cerca la grande occasione

Il futuro di Cannavaro dunque è fino al 2027, nell’accordo che è stato svelato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha fatto sapere del suo approdo al CSKA di Mosca.

Seguendo la scia di allenatori come Spalletti e altri tecnici che hanno scelto il futuro altrove, quella per Cannavaro è una grande occasione che ancora non è arrivata. I suoi colleghi al Mondiale, tra chi è finito alla Juve, chi al Napoli e chi al Milan, se si citano i grandi ex calciatori italiani come Pirlo, Gattuso e Pippo Inzaghi, hanno avuto occasioni che per Cannavaro non sono ancora arrivate in Italia. Al di là dell’Udinese, per Fabio Cannavaro, non c’è stato ancora il modo in Serie A per farlo. Ed è per questo che la scelta del CSKA è quella, ad oggi, più logica per restare in Europa. L’occasione oltreoceano potrebbe arrivare, per lui, nella Saudi Pro League dove, malgrado qualche approccio, non è mai arrivato il “sì” dell’allenatore napoletano.