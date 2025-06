Lautaro Martinez, è ufficiale: annuncio appena arrivato

Lautaro Martinez ha segnato il gol che ha permesso all’Inter di pareggiare la sfida d’esordio al Mondiale con il Monterrey. A ridosso della partita, è arrivato un annuncio davvero importante per il capitano nerazzurro

Il Mondiale per Club dell’Inter si è aperto con un pareggio in rimonta (1-1) nella sfida del girone E contro i messicani del Monterrey che ha sancito anche l’esordio sulla panchina dell’Inter di Christian Chivu.

Un debutto in cui il tecnico rumeno ha dovuto fronteggiare assenze importanti tra i titolari con Dumfries e Calhanoglu out per infortunio e Thuram non al meglio, sostituito dal primo minuto da Sebastiano Esposito. E’ stato proprio l’attaccante tornato dal prestito dall’Empoli a fare coppia con Lautaro Martinez, autore del gol che ha pareggiato il provvisorio vantaggio del Monterrey segnato da Sergio Ramos con la specialità della casa ovvero il colpo di testa.

Con il River Plate primo nel girone grazie al 3-1 rifilato all’Urawa Red Diamonds, l’Inter non può permettersi assolutamente un passo falso nella sfida che la opporrà ai giapponesi sabato prossimo. Decisiva per la qualificazione sarà comunque lo scontro diretto con il River di giovedì 26 giugno (si gioca alle 3 del mattino).

Lautaro Martinez, annuncio esaltante prima del Mondiale

Di Lautaro Martinez ha parlato Javier Zanetti alla vigilia dell’esordio dell’Inter nel Mondiale. C’è tanta Argentina in questa competizione tra squadre partecipanti (River e Boca Juniors) e tanti giocatori della Nazionale albiceleste del presente (Messi, Lautaro, Enzo Perez e Julian Alvarez su tutti) e del futuro ovvero Franco Mastantuono del River (futuro giocatore del Real Madrid) e Claudio Echeverri del Manchester City.

Javier Zanetti è intervenuto sui canali ufficiali della FIFA. A una domanda su Lautaro Martinez, l’ex calciatore dell’Inter ora dirigente dell’Inter ha risposto così: “E’ il nostro punto di riferimento, il capitano. E’ uno dei più importanti giocatori della storia dell’Inter. Lo metto certamente tra i più grandi.” Una breve dichiarazione ma significativa quella di Zanetti che ha voluto spronare Lautaro prima dell’inizio di una competizione nella quale l’Inter proverà a rifarsi dopo la debacle nella finale di Champions.

Una sconfitta, quella con il PSG, che ha segnato profondamente il capitano interista. Emblematiche le sue dichiarazioni con le quali ha svelato di non essere riuscito a parlare per giorni dopo il 5-0 subito da Donnarumma e compagni. Oltreché Lautaro Martinez, Zanetti ha incoraggiato anche Chivu, chiamato a raccogliere un’eredità pesante come quella lasciata da Inzaghi: “Abbiamo grande fiducia in lui. Lo conosco bene. E’ stato mio compagno di squadra. E’ una persona straordinaria e sono sicuro farà un ottimo lavoro”, ha concluso l’ex capitano nerazzurro.