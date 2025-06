Scandalo su Rabiot: l’ex club costretto a risarcirlo, il motivo

A dir poco clamorosa la decisione che in Francia viene definita storica per quanto successo nello scandalo che riguarda l’ex Juventus, Adrien Rabiot.

Il suo ex club sarà costretto a risarcirlo per una cifra che è stata pattuita sul giocatore dell’Olympique Marsiglia, coinvolto in una vicenda che riguarda ciò che il suo avvocato Palao, ha svelato ufficialmente.

A riportare la notizia, spiegandola nel dettaglio sul centrocampista francese, è L’Equipe che ha svelato tutto ciò che costringerà l’ex club del centrocampista di Serie A a versare nelle casse proprio del francese, una cifra accordata su vecchie questioni legate al 2018.

Rabiot, scandalo in Francia: ha ottenuto la riclassificazione dei contratti

Stando a ciò che svelano dalla Francia e per come la definiscono in Francia, è arrivata una decisione senza precedenti e che riguarda il risarcimento da parte dell’ex club di Adrien Rabiot, proprio in favore del centrocampista ex Juventus.

Si tratta del Paris Saint-Germain, club coinvolto sui fatti dei quali è stato accusato, attraverso la battaglia legale messa in piedi dall’avvocato Romuald Palao.

Il motivo, spiega la stessa fonte, è stata la richiesta della riclassificazione dei suoi contratti nel periodo in cui ha giocato al PSG, come contratti a tempo indeterminato. La stessa richiesta è stata convalidata quest’oggi, per la sentenza della Corte di Appello nella capitale francese. Si tratta di una vera e propria vittoria ai danni del PSG. Questo, permette infatti ad Adrien Rabiot di recuperare parte di soldi che aveva perso nel suo stipendio, quando era stato messo fuori rosa nell’ormai lontano 2018.

Le prime dichiarazioni dopo la sentenza: il motivo della vicenda Rabiot

L’avvocato di Adrien Rabiot, lo stesso Palao, ha rilasciato le dichiarazioni riportate dalla stessa fonte sulla vicenda Rabiot, che vede il PSG costretto a rimborsare di 1,3 milioni il calciatore francese: “Finalmente giustizia è stata fatta, dopo sei anni di attesa. Le sanzioni abusive nei riguardi di Adrien sono state annullate dalla Corte. Il PSG ha fatto abuso di potere, non permettendo al mio assistito di essere parte della Prima Squadra. Per sette mesi, senza un motivo preciso, Adrien è stato allontanato dal campo”.

Questo, è successo prima del suo trasferimento a zero alla Juve, dove è “rinato” Adrien Rabiot: “Stiamo parlando di un ragazzo che ama il calcio e ha tutto il diritto di giocare. Hanno messo a repentaglio la sua carriera in quel modo”.