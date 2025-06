Inzaghi subito zittito: è già nei guai

Simone Inzaghi non ha attraversato un bel momento, almeno per quanto riguarda dei giudizi molto duri nei suoi confronti: l’ultimo annuncio fa riflettere

L’ex allenatore dell’Inter non si è guardato indietro al momento di scegliere la nuova avventura con l’Al-Hilal, con il quale sta disputando il Mondiale per Club. Poteva essere lì con i nerazzurri ma non ha recriminazione per quanto accaduto negli ultimi mesi.

Un addio sofferto, ponderato e alla fine molto doloroso. L’Inter è rimasta sorpresa della scelta di Inzaghi, con Marotta che in cuor suo sperava di ricucire lo strappo con il proprio allenatore. Da quella che poteva essere una stagione trionfale ad una debacle troppo dura da digerire. La sconfitta in finale di Champions League con un punteggio troppo severo per essere accettato. La volata Scudetto persa contro il Napoli di Antonio Conte e la doppia sconfitta in Coppa Italia e Supercoppa Italiana contro il Milan, a completare un quadro disastroso.

Si parlava di Triplete e quattro su quattro e alla fine si è rimasti a bocca asciutta. Le critiche nei confronti di Inzaghi non sono mai mancate a Milano sponda nerazzurra. Forse anche questo lo ha portato ad una certa considerazione, ovvero quella di lasciare la sua panchina, molto ambita in Serie A, per andare a prendere i soldi dell’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Simone Inzaghi sotto attacco: alcune sue dichiarazioni non sono andate giù

Tutto quello che è successo nelle ultime settimane però non è stato semplice per Simone, visto che le critiche sono continuate a piovere sul suo capo. Molti gli hanno rimproverato di aver già scelto prima della sfida contro il PSG, magari perdendo quel mordente che serviva per preparare una gara così importante. Lui stesso, negli Stati Uniti per il Mondiale per Club con l’Al-Hilal (esordio positivo contro il Real Madrid, bloccato sull’1-1), ha ammesso: “Non c’era altra squadra che avrei voluto allenare al di là dell’Al-Hilal. Dopo diversi anni ho deciso di uscire dalla mia zona di comfort all’Inter e ho accettato la sfida”.

Ovviamente queste parole non hanno fatto piacere a chi si occupa di Inter e a chi le ha ascoltate da lontano, subito dopo la burrascosa separazione. Ad esempio il noto giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X: “La netta sensazione che Inzaghi più parla e meglio farebbe a star zitto“. Difficile dargli torto.