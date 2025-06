Accordo Vlahovic, firma con i rossoneri dopo il Mondiale per Club

Giungono delle nuove notizie di calciomercato sul futuro di Dusan Vlahovic che lascerà la Juventus in questa sessione estiva visto che è in scadenza di contratto nel 2026.

Il calciatore serbo è pronto a tornare ad essere uno dei bomber migliori in circolazione dopo qualche anno di difficoltà in bianconero dove non si è ambientato come speravano tutti. Adesso però per Vlahovic può arrivare un’altra grande occasione perché ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio la scelta che può fare il giocatore della Juventus.

Si può sbloccare proprio nelle prossime ore dopo il Mondiale per Club il trasferimento di Vlahovic che piace in Italia a Milan e Napoli, ma occhio anche alle altre big straniere.

Possibile novità a sorpresa che riguarda il futuro del giocatore visto che ora c’è chi si espone davvero in maniera ufficiale per lui. L’attaccante è pronto a firmare con una nuova squadra perché Vlahovic lascerà la Juventus in questo mercato.

Calciomercato Juve: Vlahovic va via, lo stanno convincendo

C’è chi vuole provare a fare di tutto per chiudere l’acquisto di Vlahovic e occhio ora alle sorprese per il giocatore che è finito nel mirino di diversi club in questi ultimi mesi tra Europa e non solo.

Tra le squadre che ora si sono esposte in maniera ufficiale per il trasferimento di Dusan Vlahovic c’è il Flamengo che è tra le migliori squadre sudamericane in questi anni che sta portando avanti un grandissimo Mondiale per Club da protagonista. Su questo possibile affare ha parlato il suo ds Boto a La Gazzetta dello Sport.

A parlare del possibile colpo Dusan Vlahovic, appunto, è stato direttamente il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, che ha commentato le voci che circondano proprio il giovane attaccante serbo che è ormai in uscita dalla Juventus dopo aver avuto diversi problemi in questi anni ed essere arrivato ad un anno dalla scadenza di contratto con i bianconeri (2026).

Il dirigente rossonero del Flamengo ha dichiarato che dopo aver già preso Danilo e Alex Sandro dalla Juve punterebbe forte su Vlahovic. Boto però ha chiarito che per quanto riguarda l’aspetto economico non ci sarebbero problemi per convincere il giocatore con una maxi offerta e anche il club italiano, il problema resta convincere questi big come Vlahovic ad accettare il trasferimento nel calcio brasiliano. Poi ha aggiunto: “Nel calcio mai dire mai…”