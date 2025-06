Arriva subito Pogba, Monaco beffato al fotofinish

Monaco beffato in ‘zona Cesarini’: l’ex Juventus e Manchester United, Paul Pogba, arriva subito. Ecco tutti i particolari

Paul Pogba è stato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 10 anni, ora però, dopo la squalifica per doping, è senza squadra. Quindi, dopo lo stop per doping e la relativa rescissione con la Juventus l’ex dei Red Devils si sta guardando intorno.

A 32 anni, Pogba è alla ricerca di una nuova sfida che possa rilanciarlo dopo un periodo in cui ha fatto parlare di sé solo per questioni extracampo. Il Monaco sembra essere la destinazione più probabile per il centrocampista campione del mondo 2018 che potrebbe trovare nella Ligue 1 l’opportunità di giocare con continuità e, quindi, di ritrovare la condizione in vista del suo obiettivo dichiarato: il Mondiale 2026.

Secondo Foot Mercato, i colloqui con il club monegasco sono già in corso e sono continui anche se alcuni dettagli contrattuali, in particolare legati ai diritti d’immagine, potrebbero complicare l’operazione, con il club del Principato che potrebbe essere beffato in ‘zona Cesarini’.

Paul Pogba, Monaco in pole ma occhio all’Al Ittihad

Come è noto, Paul Pogba lo scorso novembre ha risolto il contratto che lo legava alla Juventus, con il secondo tempo della sua esperienza in bianconero che è durato appena 12 partite visto che è stato bruscamente interrotto dalla squalifica per doping.

Da allora Pogba non è più tornato in campo né con la Juventus né con qualsiasi altro club, con la sua ultima apparizione in campo che è datata 3 settembre del 2023, ragion per la quale il futuro di Paul Pogba è uno dei temi più caldi del mercato estivo 2025.

Ebbene, in tal senso si registra l’interesse dell’Al Ittihad, il club di Benzema e Kanté (allenato da un altro francese, Laurent Blanc), che ha avviato i primi contatti. Ma al momento il club vincitore dell’ultima Saudi Pro League è bloccato da problemi interni di governance che impediscono ogni avanzamento concreto della trattativa.

Di conseguenza, la destinazione (al momento) più probabile per l’ex Juventus e Manchester United come detto, è il Monaco che si è mostrato subito interessato avviando un dialogo con il centrocampista campione del mondo 2018 che vede nell’approdo a Monte Carlo un’occasione ideale per rilanciarsi anche grazie al palcoscenico della Champions League.

L’affare però non è ancora chiuso dal momento che restano da sciogliere alcuni nodi legati al contratto e ai diritti d’immagine anche se non manca l’ottimismo. Insomma, a quanto sembra, si avvicina sempre di più il momento in cui potremo di nuovo ammirare Paul Pogba sul tappeto erboso di uno stadio.