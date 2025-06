Bomba Gasperini, la decisione dei tifosi della Roma è assurda

L’arrivo a Trigoria del tecnico piemontese sembrava aver diviso a metà la tifoseria: la risposta reale è invece sorprendente

Una parte dei sostenitori giallorossi, quelli spesso dediti a far trovare striscioni di contestazione o supporto alla squadra proprio fuori dalla cancellata del centro tecnico di allenamento, aveva espresso già il suo parere. Forte e chiaro.

Prima che venisse ufficializzato definitivamente l’arrivo di Gian Piero Gasperini nella Capitale, un numero poco identificabili di tifosi della Roma aveva messo in guardia i Friedkin sulla loro volontà: il tecnico di Grugliasco, anche per via di polemiche di campo spesso avute col club del loro cuore, non sarebbe stata persona gradita a guidare la squadra giallorossa.

I pur esistenti, ma forse minoritari, motivi ambientali, non hanno però fermato né la proprietà americana né Claudio Ranieri. Che ha avuto un grande ruolo, da estimatore qual è del Demiurgo della grande Dea, nel convincere Gasp a sposare la causa della Roma.

Dopo aver fatto un’ottima impressione nella prima conferenza stampa da allenatore del club di Trigoria, i vertici capitolini aspettavano con ansia il primo vero verdetto sul gradimento dei tifosi nei confronti del nuovo allenatore. Nessuna prova migliore dell’avvio della nuova campagna abbonamenti – iniziata con i rinnovi delle tessere sottoscritte lo scorso anno – avrebbe potuto dare un termometro reale dell’entusiasmo del pubblico: il primo verdetto appare indiscutibile.

Gasperini-Roma, boom di rinnovi: i tifosi ci credono

Lunedì 16 giugno è stata lanciata ufficialmente dalla società AS Roma la campagna abbonamenti per la nuova stagione 2025/26. In una prima fase la vendita si è limitata, come detto, alla conferma della personale sottoscrizione fatta l’anno precedente.

Dopo quasi due giorni di caos assoluto dovuto a dei problemi tecnici poi faticosamente risolti, il processo di conferma è potuto riprendere a vele spiegate. Sono bastati pochi giorni – meno di una settimana – per veder staccare qualcosa come 20mila rinnovi da parte dei tifosi giallorossi.

Questo significa che circa il 50% degli abbonati 2024/25 ha già rinnovato il proprio sostegno alla Roma per il prossimo campionato di Serie A. L’ennesima dimostrazione di amore e di fiducia nei confronti della squadra e, perché no, anche della figura di Gasperini, a cui sono state affidate le chiavi del club – sotto la sapiente supervisione di Claudio Ranieri – almeno per i prossimi tre anni. Lo stesso arrivo di Frederic Massara come DS ha poi dato un’ulteriore spinta al processo di generale entusiasmo che oggi pervade la sponda giallorossa della città.