Lukaku disarma l’Inter: il messaggio un mese dopo lo Scudetto

Senti chi si rivede, Inter. Romelu Lukaku non le ha mandate a dire ai suoi ex dopo lo Scudetto vinto praticamente un mese fa.

C’era la lotta fino all’ultima giornata che è stata bellissima e un passaggio importante, per il Napoli, si è registrato nello scontro diretto quando nei minuti finali il Napoli è riuscito a raggiungere dopo esser finito sotto di una rete, lo stesso club nerazzurro che ha perso l’occasione di lanciarsi verso il titolo, in caso di vittoria proprio al Diego Armando Maradona.

Uno Scudetto che all’Inter è sfuggito di mano a causa dei risultati col Bologna, la Roma e la Lazio e che ha visto la rimonta a sorpresa nelle ultime giornate di campionato da parte di un Napoli che ha vinto, comunque, con merito lo Scudetto. E di alcuni dettagli ha preso voce chi è tornato a sentirsi leader in Serie A, Romelu Lukaku, da eroe dei nerazzurri nel periodo pandemico quando vinse lo Scudetto da protagonista all’Inter e poi “scippato” in questo 2025 con la maglia azzurra che si è cucito addosso.

Lukaku sull’Inter: le parole dopo un mese dallo Scudetto col Napoli

Lukaku senza mezzi termini, ha lasciato alcune interessanti dichiarazioni che riguardano anche la sua ex Inter, che non faranno proprio felici i tifosi nerazzurri.

Il rapporto tra Big Rom e il tifo nerazzurro si è ormai incrinato a causa di quello che fu il suo addio con destinazione al Chelsea, con annesso bacio alla maglia dei Blues, per le voci che poi sono arrivate con la Juventus, mai concretizzate, fino al ritorno in Serie A tra Roma e adesso Napoli. Al Napoli pare essere tornato quel Lukaku di cinque anni fa.

E nella sua intervista a VTM Nieuws, Romelu Lukaku, ha parlato di quanto sia stato migliore dell’Inter, il suo Napoli: “Ho sempre saputo che saremmo diventati noi i campioni d’Italia. Pareggiammo con l’Inter, ma li abbiamo dominati… Tutti gli esperti dicevano che l’Inter era la squadra migliore, ma noi eravamo semplicemente più forti. Il gruppo aveva fiducia”.

Le parole di Lukaku sullo Scudetto al Napoli e sulla risposta all’Inter

Lukaku ha svelato i retroscena del suo periodo buio dopo tra Chelsea e Inter, spiegando quando ha sentito di aver vinto lo Scudetto col Napoli. Il suo mentore e quello della squadra, Antonio Conte.

“Conte a cinque giornate dalla fine ci ha detto: “Puntiamo a quel titolo ragazzi, ci siamo”. Abbiamo avuto da lui la conferma che aspettavamo. Ho zittito tutti dopo il titolo? La storia della mia vita dice una cosa: la gente mi ha sempre guardato in modo strano. Dal Wintam al Lierse, così come quando sono andato all’Anderlecht. Dopo il periodo difficile al Chelsea tutti pensavano fosse finita, ma hanno fatto una scelta a Londra. Io volevo tornare dopo quel prestito all’Inter, ma sono rimasto in silenzio. Non volevo che mi incolpassero di qualcosa, ho fatto il professionista”.