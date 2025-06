Arrestato in lacrime, c’entra Morata: il motivo è scioccante

Shock dalla Spagna, per la vicenda Morata sulla quale la Polizia ha lavorato ed è riuscita a risalire al colpevole.

Il messaggio che arriva è al limite dell’agghiacciante per quanto ha fatto conoscere all’interno di un’intervista a El Partidazo de COPE, l’ispettore e capo che ha guidato le indagini, Andrés Roman, in merito alla vicenda che riguarda Alvaro Morata.

È scattato un arresto dopo l’identificazione di chi l’avrebbe commessa grossa secondo quanto è accusato per la situazione che ha letteralmente mandato nel baratro emotivo lo stesso Alvaro Morata, protagonista indiretto della vicenda.

Scatta l’arresto in Spagna: l’annuncio ufficiale della Polizia sulla vicenda Morata

Non è stata una stagione fortunatissima per Alvaro Morata che, i primi sei mesi vissuti con Paulo Fonseca al Milan non lo hanno visto al meglio, come gli era invece successo da capitano della Spagna che ha vinto il suo Europeo nell’ultima edizione del 2024. Dalla Spagna sono piovute critiche di recente, per quanto successo in Nazionale.

Critiche che però sono letteralmente andate oltre dopo l’errore dal dischetto dell’ex centravanti del Milan, in Nations League. Questo, stando a ciò che ha raccontato la Policìa Nacional che, nella giornata di ieri ha arrestato un ragazzo con gravissime accuse che riguardano i fatti legati alla famiglia di Alvaro Morata.

Si è andati decisamente oltre ed un ragazzo di 19 anni è stato arrestato come annunciato ufficialmente dalla Polizia spagnola a seguito dell’identificazione di chi ha reso difficili i momenti di Morata e sua moglie, che hanno sentito compromessa l’incolumità della propria famiglia.

I messaggi scioccanti ai danni di Morata: la rivelazione in Spagna

Sono scioccanti i messaggi che sono stati rivelati all’interno delle minacce che il ragazzo arrestato a Malaga, scoppiato a piangere chiedendo il perdono alla Nazione e alla famiglia, ha rivolto ad Alice Campello, moglie di Alvaro Morata: “Ucciderò tuo Marito. Sappi che dovrà guardarsi alle spalle, lo farò appena lo incontrerò per strada. Non lo lascerò mai solo e così sarà per i suoi bambini. Lo ucciderò con le mie mani”.

Dalle parole da brividi, è scattato l’arresto. L’ispettore Roman ha dichiarato: “Parliamo di un semplice ragazzo che può sembrare innocuo, noi però non possiamo mai saperlo se trovi davanti un ragazzo che non sa quel che dice e pensa di scherzare o se fa sul serio. Le leggi sono applicate e saranno sempre applicate davanti a queste cose. Abbiamo identificato il ragazzo tramite il tracciamento online. La nostra indagine è stata un successo”.