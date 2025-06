Inter fuori dal Mondiale per Club: l’annuncio ha gelato tutti

L’ultimo annuncio sull’Inter ha gelato tutti i tifosi nerazzurri: l’argomento è l’uscita dal Mondiale per Club, nessuno se l’aspettava.

Il Mondiale per Club è una competizione che garantisce un certo introito a tutte le squadre che ne prendono parte. Grazie a questi soldi, infatti, i club possono mettere a posto i propri bilanci e investire parte della somma per rinforzarsi sul mercato. Lo sa bene anche l’Inter, che ha potuto giovarsi della partecipazione al Mondiale per Club per mettere un po’ di denaro fresco nelle proprie casse.

Tuttavia il Mondiale per Club non è positivo solo in termini economici. Per la truppa allenata da Chivu era importante tornare subito in campo dopo la batosta subita in finale di Champions League dal Paris Saint-Germain. Quel pesantissimo 5-0 fa ancora molto male e lo si è visto anche dalle prestazioni fornite dalla squadra nel torneo statunitense.

Eppure c’è anche chi è convinto che l’uscita dal Mondiale per Club non sia poi questo grosso problema. Non sono pochi i tifosi interisti che ritengono il torneo in corso negli USA come una scocciatura che rischia oltretutto di rovinare la preparazione in vista delle tante competizioni che la squadra dovrà affrontare tra pochi mesi.

Inter fuori dal Mondiale per Club: l’annuncio è fin troppo chiaro

La pensa così anche Franco Ordine, noto giornalista e opinionista spesso presente nei programmi TV in cui l’argomento principale è il calcio. Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, il programma sportivo condotto su Radio 24 da Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, Ordine si è soffermato sugli strascichi della finale di Monaco e ha poi detto la sua sul Mondiale per Club.

“L’Inter ha avuto una grossa botta tra testa, cuore e gambe con la finale di Champions“, le parole di Ordine, anche lui convinto che sia fisicamente che mentalmente Lautaro Martinez e soci stiano ancora pagando la rovinosa sconfitta subita dal PSG. Ma non è tutto: sempre Ordine ha svelato cosa pensa di un’uscita dal Mondiale per Club.

Il giornalista lo definisce “un colpo“, dato che si tratta sempre di una competizione in cui partecipano i migliori club del mondo. Al tempo stesso, però, Ordine la ritiene anche “una fortuna in vista della prossima stagione“: un’opinione che in realtà hanno anche tanti altri opinionisti, preoccupati da un possibile calo di condizione che vada a compromettere le annate di Inter e Juventus.