Picchiati dopo River-Inter: spuntano le foto shock dei nerazzurri

È successo di tutto nella notte tra River Plate-Inter, con i nerazzurri che hanno ottenuto il pass al turno successivo per il Mondiale per Club.

In campo si sono dati battaglia i due club, con il River che è finito eliminato dalla competizione per mano proprio dei nerazzurri. E in campo la battaglia è stata vera.

Così vera che è finita con due espulsi per il club argentino, oltre alle immagini non proprio bellissime di Acuna che si è scatenato contro il nerazzurro Denzel Dumfries, che è stato quasi scortato fuori dal campo per l’accesissima discussione nella quale a fatica riuscivano a tenere il terzino ex Siviglia. Probabilmente scorie dal Mondiale 2022 ma con le cose che sono addirittura precipitate nel post-partita, secondo quanto è stato raccontato poi nella giornata di oggi e testimoniato dalle foto che hanno fatto presto il giro del web.

River-Inter, non è finita: è successo nella notte

Nella notte italiana, la rissa in campo tra River-Inter è stata “trascinata” molto oltre il limite del concesso. Animi accesi in campo che hanno portato a conseguenze, che per la FIFA non saranno ammesse. Tant’è che la squalifica è dietro l’angolo, dopo quanto successo ai danni dell’Inter.

Alcuni tra i nerazzurri presenti alla sfida di ieri tra River-Inter, finita in rissa in campo con la vittoria degli italiani, sono stati coinvolti in quello che si è registrato come un terribile momento di paura sul quale pagherà a caro prezzo il club argentino.

Si tratta della rissa venuta fuori anche all’esterno del terreno di gioco quando, sugli spalti, due tifosi dell’Inter sono stati presi a pugni da una fazione di tifosi del River. Non sono chiare le dinamiche, ma sono chiare le foto che sono state presto divulgate da Tyc Sport e che hanno fatto il giro del mondo in poco tempo. La FIFA sarà infatti pronta a prendere dei duri provvedimenti.

Le foto dei nerazzurri: è successo dopo River-Inter

Stando a quanto è stato quindi raccontato da Tyc Sports si è andati tra violenza e minacce, fin troppo oltre, nel post-partita di River Plate-Inter. Dalle foto che seguono, dei due tifosi nerazzurri feriti, le immagini di cosa è successo.

Due tifosi dell’Inter sono stati picchiati al fischio finale di River Plate-Inter. Come ha raccontato la stessa fonte, alcuni tifosi del River hanno pure minacciato gli stessi tifosi nerazzurri, prendendo di mira anche famiglie con bambini. “Fuori dallo stadio uccideremo gli italiani”, avrebbero urlato i supporter dei Millonarios.