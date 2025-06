De Rossi torna in panchina: con lui il vice di Mourinho

Ad un anno dalla sua separazione con la Roma avrebbe voglia di ripartire Daniele De Rossi, in una scelta ben precisa per la panchina.

Di nuovo in Italia, di nuovo in uno storico club come quello giallorosso, per ambire in alto e mostrare a tutti che alla Roma si sbagliavano.

Prima di lui tra i predecessori campioni del Mondo e d’Europa, se si considera l’esperienza tra i calciatori e poi i suoi ex colleghi dello staff tecnico, che non sono riusciti a rilanciare il club verso le alte posizioni di classifica e con un complesso obiettivo da portare a casa. Quello di far tornare grande un club che ha rischiato il baratro fino a pochissimo tempo fa. Si tratta di una possibilità che rilancerebbe De Rossi al grande calcio, dopo l’esperienza vissuta nel post-Mourinho. Ma occhio anche alla stessa gestione di Mou perché il suo vice è tra i candidati per un posto in panchina. Dipenderà solo da Daniele De Rossi, primissima scelta del club che punta forte su di lui.

De Rossi pronto a tornare: c’è solo un ostacolo

C’è solo un ostacolo che al momento frena le cose nel matrimonio tra il club e Daniele De Rossi. Una società tra le storiche italiane, arrivati a luglio e dopo gli obiettivi raggiunti di trovare quantomeno la salvezza, senza sprofondare nel baratro, che vuole rilanciare un nuovo progetto col tecnico capitolino in panchina.

Ringraziato Evani, ex collaboratore tecnico in panchina di Roberto Mancini – altro candidato forte fino a poco tempo fa, ma tra gli “impossibili” considerando la caratura del tecnico a livello internazionale -, il club blucerchiato ripartirà da un nuovo nome per il progetto, come hanno fatto sapere da Il Corriere dello Sport quest’oggi.

La prima scelta della Sampdoria è Daniele De Rossi. L’unico ostacolo, ad oggi, è rappresentato dall’ingaggio dell’allenatore, un nodo non facile da sciogliere. Conteranno le volontà dello stesso allenatore, che però più che per l’ingaggio, vorrebbe avere delle rassicurazioni su un progetto che con il suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo, appariva come vincente alla Sampdoria e invece ha visto non pochi problemi negli ultimi due anni.

Scelta De Rossi, spunta anche il vice di Mourinho: le ultime

Stando alle ultime notizie del calciomercato degli allenatori in Italia, risulterebbe esserci anche Salvatore Foti tra le possibili alternative a De Rossi, per la panchina della Sampdoria.

Il vice di Mourinho avrebbe scelto di separarsi dall’allenatore portoghese per giocarsi una chance, la prima vera occasione, da allenatore di una Prima Squadra. Non è da escludere la pista dell’allenatore come soluzione per la Sampdoria e per lui sarebbe un ritorno a casa considerando il passato da punta centrale proprio ai blucerchiati.