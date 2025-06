Juve anticipata, Osimhen sta trattando con un altro club italiano

Possibile svolta di calciomercato per il futuro di Victor Osimhen che è seguito fortemente dalla Juventus che ora però può restare beffata da un’altra società italiana.

Non è una segreto che il giocatore nigeriano ha un contratto in scadenza con il Napoli e ha rotto totalmente i rapporti con la società che è pronta a venderlo per la clausola rescissoria di 75 milioni di euro che permetterà al club Campione d’Italia di reinvestire sul mercato in entrata. Intanto, è ancora una forte incognita il futuro di Victor Osimhen accostato a più club in tutto il mondo, ma adesso può arrivare una svolta sorpresa.

Perché il giocatore è stato realmente vicino a lasciare il Napoli, poi però ci ha ripensato nelle ultime ore così come alla fine del mercato estivo dello scorso anno. Dopo una stagione in prestito al Galatasaray adesso Osimhen è pronto ad una nuova avventura perché ci sono diversi club pronti ad investire una cifra importante su di lui.

Osimhen è considerato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo e per questo motivo che sono già arrivate delle importanti offerte, ora si apre anche una nuova pista che è più di una suggestione, ma una vera tentazione che può portare l’attaccante nigeriano a lasciare Napoli per giocare con un altro club sempre italiano, ma non è la Juventus.

Calciomercato: un club italiano punta su Osimhen

Sul calciatore si è acceso un forte interesse da parte di diverse società che fanno sul serio e su tutte anche la Juventus ci aveva provato proprio negli ultimi mesi, ma non è l’unico club a puntare su Osimhen.

La Juventus sta provando a fare di tutto per chiudere per Osimhen, ma non sarà facile vista l’alta valutazione che fa il Napoli visto che in Italia non è valida la clausola rescissoria del giocatore. In questo momento ci sono delle novità che arrivano proprio quello che può essere il futuro del calciatore.

La conferma arriva direttamente sul canale YouTube del giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini che ha fatto il nome di Victor Osimhen tra quelli nel mirino del Milan che valuta l’attaccante del Napoli insieme a quelli di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui.

Tentazione Osimhen per il Milan che vuole provare l’acquisto anticipando la Juventus. Saranno decisive le prossime settimane per capire come andranno le cose.