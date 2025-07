Inter, non solo Calhanoglu: a chi si riferiva davvero Lautaro

Stacca la spina l’Inter e va in ferie dopo l’annata più lunga della storia per un club italiano per l’esperienza vissuta al Mondiale per Club.

La stagione più longeva della storia per un club italiano se si considerano i numeri delle partite raggiunti.

Nessuna squadra nella storia del calcio italiano aveva mai raggiunto un numero di partite così elevato e l’Inter ha battuto un record non da poco, pure se poi alla fine non ha raccolto nulla in quanto a titoli. E nel post-partita di Inter-Fluminense, il capitano dell’Inter non ha nascosto il proprio malumore.

Inter, Lautaro tuona: con chi ce l’aveva? Non solo Calhanoglu

Le parole indirizzate ad Hakan Calhanoglu, anche se tra le righe, sono risultate molto chiare da parte del Toro argentino: chi non vuole restare all’Inter, andasse via. Ma siamo sicuri che sia soltanto diretto al turco il messaggio del capitano e leader della squadra? Sono diverse le voci di calciomercato per le uscite dell’Inter. E ci sono due o tre giocatori che potrebbero essere arrivati a fine ciclo.

Lautaro Martinez ai microfoni dei giornalisti, sia a Dazn e poi anche a SportMediaset, sono state molto nette e dure nel post-partita di Inter-Fluminense. Anche Beppe Marotta ha tuonato, dando supporto al proprio capitano.

Hakan Calhanoglu, in vacanza ad Istanbul, è finito nel mirino di chi lo accusa di aver lasciato sola l’Inter in un momento dove in America si era chiesto il sacrificio fisico di tutti. Ma stesso negli States c’è chi sarebbe “colpevole” di non aver dato tutto, come accusato dal capitano dell’Inter. Non una bella situazione quella attuale, che sta vivendo il club. Il primo grattacapo di Cristian Chivu è legato ad un’armonia negli spogliatoi che fino alla vittoria dello Scudetto del Napoli, sembrava inscalfibile. E invece, adesso, c’è bisogno di “liberarsi” di chi non ha voglia di tenersi stretta e cucita addosso la maglia dell’Inter.

Inter, calciatori a fine ciclo: non solo Calhanoglu

Potrebbe riguardare non soltanto Calhanoglu il messaggio di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter che ha scelto di tuonare con dichiarazioni molto forti sul finale di stagione.

Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, senza troppi giri di parole, Lautaro ha mandato via i nerazzurri che non hanno più voglia dell’Inter, in diretta ai microfoni dei giornalisti presenti nelle interviste del post-partita. Tra le principali voci di calciomercato ci sono Barella e Dumfries, ma un altro dei calciatori finiti nel mirino dei tifosi è anche Dimarco che è al centro delle critiche già dalla finale della Champions League, per gli errori a dir poco incredibili commessi nel 5-0 di Monaco contro il PSG. Non è un bel momento all’Inter e non si può escludere la rivoluzione. Una rivoluzione che, seppur con “dolore” per la separazione di molti dei beniamini, potrebbe essere la soluzione che ha chiesto Lautaro. Chi non vuole più restare all’Inter, può andar via. Senza rancore.