La Juventus è furibonda: rispedito in Italia, è fuori rosa

La Juventus furibonda dopo quanto accaduto sul mercato. Un bianconero verrà messo fuori rosa: il motivo.

Fatica ad ingranare il mercato della Juventus. Il club, in questi giorni, ha lavorato ad una serie di operazioni sia in uscita che in entrata tuttavia nessuna di queste, finora, è andata in porto. Diverse le problematiche inattese che hanno frenato i piani del direttore generale Damien Comolli e del suo braccio destro Giorgio Chiellini pronti, di conseguenza, a prendere gli adeguati provvedimenti. Un bianconero, ad esempio, rischia di finire ai margini del nuovo progetto.

Parliamo di Dusan Vlahovic, la cui situazione è ormai nota. Il contratto del 25enne serbo scade il 30 giugno 2026 e le possibilità che si arrivi ad un rinnovo si sono azzerate. Il classe 2000, infatti, non intende rinunciare ai 12 milioni di stipendio garantiti dal precedente accordo stipulato nel 2022 ed ha rispedito al mittente ogni proposta di prolungamento al ribasso. Le parti di recente, prima della partenza per gli Stati Uniti, hanno avuto modo di incontrarsi allo scopo di fare il punto della situazione e provare a fare qualche passo in avanti.

L’incontro, però, non ha prodotto i risultati sperati dalla Vecchia Signora che, per tutta risposta, ha inserito nell’elenco dei giocatori da vendere subito. Riuscire a piazzarlo altrove, in ogni caso, non si preannuncia affatto semplice. L’opzione Fenerbahce, ad esempio, è stata rifiutata dallo stesso Vlahovic, poco attratto dall’idea di trasferirsi e proseguire la propria carriera in Turchia. A complicare ulteriormente il quadro è il fatto che, dall’Inghilterra, non è pervenuta alcun tipo di proposta. Si registra un vago interesse da parte del Newcastle, e nulla più.

Mercato Juventus, club irritato: un bianconero finisce fuori rosa

L’Arsenal, per molto tempo sulle tracce di Vlahovic, ha deciso di defilarsi mettendo nel mirino Benjamin Sesko del Lipsia. Il futuro del giocatore è quindi tutto da scrivere. La Juventus, come riportato su ‘X’ dal giornalista Michele De Blasis, risulta intanto “irritata dall’atteggiamento dell’attaccante che fa muro sulle possibilità di essere ceduto. Se non dovesse cambiare nulla dopo il Mondiale per Club, i bianconeri potrebbero decidere di metterlo fuori rosa“.

Il management sperava di riuscire a salutarlo in tempi brevi così da liberare spazio in rosa ed ottenere le risorse fresche necessarie per concretizzare l’acquisto a parametro zero di Jonathan David, con il quale l’intesa è stata da tempo raggiunta. I “no” espressi da Vlahovic, invece, stanno bloccando l’operazione al punto da metterla addirittura in bilico.