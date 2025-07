Ribaltone totale in Serie A: classifica riscritta

Altro, ennesimo colpo di scena: ribaltone in Serie A, con tanto di classifica rivoluzionata. Ecco cosa sta succedendo

L’avventura della Juventus al Mondiale per Club è terminata agli ottavi di finale. Gli uomini guidati dal tecnico Igor Tudor, infatti, sono andati al tappeto per 1-0 contro il Real Madrid. Il primo tempo è terminato a reti bianche, con nessuna delle due formazioni che è riuscita ad avere la meglio sull’altra.

Nel secondo tempo i blancos sono subito passati in vantaggio, per la precisione al 54′, grazie a un gol di Gonzalo Garcia. I bianconeri hanno provato a reagire andando a caccia del pareggio, ma è stato il Real ad andare vicino al raddoppio, con Michele De Gregorio di nuovo sugli scudi.

E così dopo l’Inter, eliminata dal Fluminense, anche la ‘Vecchia Signora’ dice addio alla rassegna iridata, con il calcio italiano che, dopo le difficoltà della Nazionale, segna un’altra battuta d’arresto. Non solo. Il tonfo delle due storiche big nel Mondiale per Club spiana la strada a un autentico ribaltone in Serie A, con tanto di classifica riscritta.

Carugo Campi: “Il Como con una gara a settimana va in Europa League dritto di corsa”

L’ambizioso Como di Cesc Fabregas fa sul serio. Il club lariano, dopo aver blindato il tecnico spagnolo, corteggiato dall’Inter che poi ha virato su Cristian Chivu, è partito con il piede sull’acceleratore in questa finestra di calciomercato anche se ora sta incontrando qualche ostacolo sul suo cammino.

I lariani, infatti, avrebbero intenzione di chiudere un doppio colpo in entrata dal Milan portando Alvaro Morata e Malick Thiaw alla corte di Cesc Fabregas, ma le trattative con i rossoneri sarebbero per adesso in stand-by. La strada che porta al tedesco è in salita per i dubbi del giocatore mentre per l’attaccante spagnolo si attendono sviluppi anche sul fronte Galatasaray.

Del resto, l’eventuale acquisto dell’attaccante iberico e del difensore tedesco non sarebbe soltanto la classica ciliegina ma farebbe fare un upgrade alla compagine lariana che già può contare sul più imprevedibile centrocampo di tutta la Serie A.

Ne è convinto Graziano Carugo Campi. “Diao, Caqueret, Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez. Il Como ha il centrocampo più imprevedibile di tutta la serie A. Se Thiaw e Morata fanno la loro parte, registrando la difesa e sfruttando le palle gol, il Como con una gara a settimana va in Europa League dritto di corsa“, il post su ‘X’ del noto blogger e scrittore.

Insomma, si amplia la platea dei club che nella prossima stagione lotteranno per un posto in Europa, con il Como di Cesc Fabregas che potrà essere la variabile impazzita in grado di far saltare il banco. Staremo a vedere.