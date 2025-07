Ha pagato solo la Juventus: procedimento archiviato, nessuna penalizzazione

Nessuna penalizzazione ma procedimento archiviato: a pagare è stata solo la Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Dopo una lunga trattativa la Juventus ha raggiunto l’accordo per Jonathan David. Superato anche l’ultimo scoglio delle commissioni degli agenti (che si sono allineati alla volontà del giocatore), il canadese è di fatto il primo colpo della Juve targata Damiel Comolli.

L’attaccante, in uscita a parametro zero dal Lille con i cui colori ha messo a referto 109 gol in 232 match, guadagnerà 6 milioni di euro, più altri due di bonus, all’anno. Comunque, l’arrivo del canadese, che l’anno scorso ha messo a segno 25 gol e 12 assist in 49 partite, non esclude quello di un secondo big nel reparto, ragion per la quale il futuro di Dusan Vlahovic, ormai fuori dal progetto, con tutta probabilità è lontano da Torino.

Insomma, l’attaccante serbo ex viola paga un’ultima stagione decisamente al di sotto delle aspettative mentre sul fronte della giustizia sportiva ha pagato con una pesante penalizzazione solo la ‘Vecchia Signora’ visto che il procedimento a carico di un top club è stato archiviato.

Napoli, plusvalenza fittizia per l’acquisto di Osimhen: “Caso archiviato dalla Procura Federale”

Continua il braccio di ferro tra il Napoli e Osimhen che è ritornato dal prestito al Galatasaray con cui ha messo a referto 37 gol e 8 assist in 41 partite. L’attaccante nigeriano ha respinto tutte le offerte che gli sono arrivate, compresa quella monstre dell’Al-Hilal (35 milioni di euro più altri 10 di bonus), con il club azzurro che ha fatto sapere che lo convocherà per il ritiro a Dimaro, che inizierà il 17 luglio, se non riuscirà a cederlo prima.

Dunque, il 26enne nigeriano, che rischia di vivere la prossima stagione da separato in casa, è la proverbiale spina nel fianco del Napoli. Anche perché, come è noto, la Procura della Repubblica di Roma, lo scorso febbraio, ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, e per lo stesso club azzurro nell’ambito delle indagini sulle plusvalenze fittizie relative all’acquisto di Osimhen dal Lille e di Manolas e Diawara dalla Roma.

Ebbene, sono trascorsi più di 82 giorni da quando la Procura della Figc ha ricevuto gli atti dell’inchiesta capitolina sull’ipotesi di reato di falso in bilancio del Napoli per gli anni 2019, 2020 e 2021: ‘82 giorni di silenzi‘, come sottolinea in un post su ‘X’ il giornalista Giovanni Capuano.

Un arcano che viene svelato da Michele La Francesca, avvocato cassazionista (civile e penale) che scrive di questioni giuridiche legate al mondo del calcio su “ius101.it”, testata del Salone della Giustizia: “Il caso non può che essere stato archiviato dalla Procura Federale, la quale non ha evidentemente rinvenuto ulteriori rilevanti elementi di prova per poter chiedere la revoca della sentenza di assoluzione“. Dunque, per la felicità dei tifosi azzurri, caso chiuso.