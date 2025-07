Salta una panchina in Italia: ufficiale la risoluzione consensuale

Si è conclusa con la risoluzione contrattuale l’esperienza dell’allenatore con il club. Ha già trovato una nuova squadra

Risoluzione di contratto e subito una nuova squadra per uno degli allenatori più esperti del campionato di Serie B.

Si è conclusa con una separazione consensuale tra le parti l’esperienza di Massimiliano Alvini sulla panchina del Cosenza. Ingaggiato un anno fa, il tecnico toscano è stato esonerato lo scorso 26 febbraio con il club calabrese ultimo in classifica dopo 27 giornate. Richiamato un mese dopo per sostituire il duo Tortelli-Belmonte, Alvini non è riuscito ad evitare la retrocessione in C del Cosenza, ultimo in classifica nello scorso campionato cadetto con 30 punti e staccato di 9 dalla zona playout.

Alvini aveva firmato con il Cosenza un contratto biennale che è stato interrotto per permettere all’allenatore di cominciare un’altra esperienza in Serie B. Dopo Perugia, Spezia e lo stesso Cosenza, Alvini allenerà il Frosinone nella prossima stagione. Il suo arrivo sulla panchina del club ciociaro, al posto di Paolo Bianco, è stato annunciato dal nuovo d.s Renzo Castagnini a sua volta subentrato a Guido Angelozzi, passato al Cagliari.

Alvini al Frosinone, la situazione degli allenatori in Serie B

Con l’ingaggio di Alvini da parte del Frosinone, un solo altro club di Serie B deve ancora decidere l’allenatore per il prossimo campionato. Si tratta della Sampdoria. Ottenuta la salvezza al playout contro la Salernitana, i blucerchiati non hanno confermato Alberigo Evani. La scelta dovrebbe ricadere sul duo Lombardo-Gregucci che ha superato gli altri candidati ovvero Daniele De Rossi e Salvatore Foti.

Paolo Bianco, ex allenatore del Frosinone, è stato confermato sulla panchina del Monza dopo l’avvenuto passaggio di proprietà tra la Fininvest e il fondo americano Beckett Layne Ventures. Scelto da Galliani, si era ipotizzata una sostituzione di Bianco con De Rossi, un profilo gradito a Mauro Baldissoni nuovo Ceo del club brianzolo ex dirigente della Roma all’epoca della presidenza Pallotta. L’ipotesi si è rivelata solo un’indiscrezione di mercato con De Rossi che è rimasto ancora senza panchina.