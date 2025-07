Dure accuse al club, la stella rivela: “Volevano doparmi”

La stella della squadra nelle scorse ore è uscita allo scoperto denunciando quanto di clamoroso sarebbe successo nella passata stagione.

Conoscendo il calciatore e i suoi precedenti, a detta di molti questa uscita a zero contro la società sarebbe studiata ad hoc per vendicarsi del mancato trasferimento nel corso dello scorso calciomercato invernale, quando gli venne negata di andare via in una grande d’Europa. Nulla di confermato per il momento, né questa teoria né tanto meno tutte le rivelazioni dell’attaccante, contro il quale si è subito scagliato il club stesso, che per proteggere la propria immagine (e credibilità) ha deciso di fare uscire un comunicato ufficiale piuttosto duro e diretto.

Il calciatore denuncia: “Volevano doparmi”

Le dichiarazioni del calciatore hanno creato sgomento all’interno del mondo del calcio, anche perché stiamo parlando di un profilo di caratura internazionale che sarebbe potuto finire a giocare in Serie A nello scorso calciomercato invernale. Per un motivo e per un altro alla fine non se ne fece nulla, ma è andata decisamente peggio così per la clamorosa testimonianza che ha offerto.

Intervenuto sul canale YouTube di un famoso streamer, l’attaccante ha cominciato a sparare a zero contro la sua ex società, svelando retroscena anche piuttosto che saranno oggetto di investigazione e approfondimenti da parte dalle Lega, sempre che ovviamente quanto dichiarato sia vero. Al momento, comunque, ci sarebbe la sola parola del calciatore contro quella del club, e già questo è abbastanza per creare discussione su un argomento che resta delicato.

Intervenuto nel corso di questa famosissima live su YouTube, Allan Saint-Maximin ha gettato fango sulla sua esperienza al Fenerbahce, dicendo che in quel di Istanbul cercavano di doparlo iniettandogli sostante “senza senso“. Molti calciatori che tutt’oggi militano nel club turco hanno preferito astenersi da ogni tipo di dichiarazione, a differenza della società stessa che invece ha deciso di rispondere a queste accuse con un comunicato ufficiale.

Dure accuse contro la società: la risposta non si è fatta attendre

Allan Saint-Maximin ha deciso di farsi nemico il Fenerbahce, club nel quale ha militato nella passata stagione. La sua esperienza turca è stata caratterizzata da più alti che bassi, come confermando anche questi clamorosi retroscena da lui stesso svelati.

Sentitosi ingiustamente attacco, il Fenerbahce non ha perso tempo rispondendo con un comunicato piuttosto duro alle accuse del suo ex calciatore. Più nello specifico il club di Istanbul ha dichiarato che agirà per vie legati contro Allan Saint-Maximin per avere “travisato i fatti relativi al trattamento sanitario sanitario”, causando così un danno di immagine non indifferente alla società, che adesso ha intenzione di difendersi.