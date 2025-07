Roma-Juve, lo scambio mette tutti d’accordo: Serie A stravolta

Roma e Juventus valutano uno scambio a sorpresa che metterebbe tutti d’accordo: Serie A stravolta dal colpo di scena

Nel corso delle ultime sessioni di mercato, Juventus e Roma hanno spesso imbastito affari che hanno portato benefici ad ambo le parti ed anche in questa sessione estiva la storia potrebbe ripetersi ancora una volta.

Entrambe le squadre, prima di poter acquistare altri giocatori, devono cedere prima degli esuberi, in particolar modo in attacco. La Juventus si ritrova con la grana Dusan Vlahovic, visto che ad oggi non ci sono acquirenti all’orizzonte e l’attaccante non ha alcuna intenzione di rescindere il proprio contratto, rischiando anche di restare in tribuna tutta la prossima stagione. Soluzione per niente gradita ai bianconeri che sperano di trovare presto una soluzione a questo difficile rebus.

La Roma, invece, è alla ricerca di qualche squadra che possa accollarsi Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino non rientra più nei piani dei giallorossi che hanno deciso di puntare su Krstovic del Lecce ed il suo addio è quindi inevitabile. Per Dovbyk si era parlato di un possibile ritorno in Spagna al Girona, mentre in Serie A piace molto al Milan che avrebbe intenzione di mettere in piedi uno scambio proponendo al club capitolino Santiago Gimenez.

Tuttavia, nelle ultime ore si sta facendo strada un’ipotesi davvero clamorosa che vedrebbe Juventus e Roma sedersi al tavolo delle trattative e mettere in piedi uno scambio sorprendente che vedrebbe protagonisti proprio Vlahovic e Dovbyk.

Juventus-Roma, clamoroso: possibile scambio tra Vlahovic e Dovbyk

Sia Juventus che Roma stanno incontrando parecchie difficoltà nel cedere rispettivamente a Vlahovic e Dovbyk. Per questo motivo, le due società starebbero pensando di mettere in piedi quello che sarebbe uno scambio davvero clamoroso e che vedrebbe l’attaccante serbo trasferirsi a Roma, mentre l’ucraino approderebbe a Torino.

Le due società sono entrambe alla ricerca di un attaccante e con la necessità di doverne salutarne un altro e questo scambio permetterebbe ad entrambe di centrare due obiettivi di mercato in una singola operazione. Tuttavia, le possibilità che possa esserci tale scambio sono relativamente basse e, benché nel calciomercato non si possa dare mai niente per impossibile, appare davvero difficile ad oggi pensare che ciò possa concretizzarsi per più di un motivo.

Vlahovic ha intenzione di giocare la Champions League da protagonista ed ha un ingaggio proibitivo per le casse della Roma, mentre Dovbyk non è il tipo di profilo che sta cercando la Juventus per il proprio attacco. Di conseguenza, lo scambio resta solo una suggestione e nulla più, salvo clamorosi ribaltoni.