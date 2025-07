Chiellini entra nel club: diventa azionista, primo acquisto dalla Juve

Un fulmine a ciel sereno la notizia dell’ingresso in società di Giorgio Chiellini. L’ex difensore, che continuerà ad avere un ruolo operativo all’interno della Juventus, ha deciso di investire su un club storico: ecco tutti i dettagli.

Una vera e propria sorpresa da parte di Chiellini che quest’oggi ha comunicato, ufficialmente, attraverso i suoi canali ufficiali, l’ingresso all’interno del club come co proprietario.

Investimento importante da parte dell’ex calciatore che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato una carriera dirigenziale alla Juventus.

Ciò, comunque, non impedirà a Chiellini di proseguire nel suo rapporto con la Vecchia Signora. Anzi. Proprio dalla Juve potrebbe arrivare il primo acquisto per la sua nuova squadra.

Svolta importante nella carriera imprenditoriale di Giorgio Chiellini che continua ad investire nel mondo del calcio. L’attuale dirigente della Juventus ha deciso di diventare azionista di un club importante, ecco quale.

Chiellini compra le quote di un club: ecco i dettagli

Attraverso i suoi canali social Chiellini ha informato i tifosi riguardo il suo ingresso nel club.

Una mossa a sorpresa da parte dell’ex difensore che ha deciso di acquistare alcune quote dei Los Angeles Fc. La squadra americana, con il quale Chiellini ha vinto un campionato nel 2022, ha ufficializzato l’operazione.

Giorgio Chiellini adesso è uno dei proprietari del club della California. Un grande orgoglio da parte dell’ex difensore che ha scritto un lungo messaggio riguardo questa trattativa.

“Sento un forte legame con i LAFC e oggi sono orgoglioso di comunicare il mio ingresso nel club come nuovo proprietario. Metterò a disposizione del club tutta la mia esperienza e ovviamente continuerò a lavorare nella Juventus. Grazie a tutti per questa opportunità, sarà un viaggio davvero bello”.

La notizia è stata accolto con entusiasmo sui social e c’è chi ha ipotizzato un supporto da parte dei Los Angeles Fc, pronti a prendere alcuni esuberi della Juventus sul mercato.

Gli esuberi della Juventus ai Los Angeles Fc?

L’ipotesi non è campata in aria e l’ingresso in società di Giorgio Chiellini, come nuovo co proprietario della squadra americana, potrebbe favorire l’affare e spingere verso la Major League Soccer alcuni esuberi della Vecchia Signora.

Un nome su tutti è Milik, ormai fuori dal nuovo progetto tecnico bianconero. Tornato a disposizione di Tudor dopo il lungo infortunio, che l’ha tenuto ai box la scorsa stagione, il polacco potrebbe fare le valigie e andare in America proprio ai Los Angeles Fc, che hanno appena salutato Giroud.