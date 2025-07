Dalla telecronaca alla panchina: è il nuovo allenatore della Samp

Dalla cabina di commento al ruolo di allenatore ad altissimi livelli in Serie B, alla Sampdoria, con i blucerchiati che ripartono da una vecchia conoscenza.

Ha già vissuto più di un’esperienza in panchina l’ex giocatore di Serie A che ha vissuto nel corso degli ultimi anni un’avventura ad enormi livelli anche da commentatore tecnico in telecronaca, rappresentando una delle voci di spicco su Dazn, per quanto riguarda i big match del campionato italiano e non solo.

Erano circolate alcune voci in merito all’approdo di Daniele De Rossi, poi però si è virata sulla soluzione Lombardo dopo Evani. Alla fine la Sampdoria, a grande sorpresa, ha chiuso per la scelta in panchina ed è stato annunciato il nome del nuovo allenatore che, dopo alcune esperienze vissute anche all’estero, ripartirà proprio dai blucerchiati per il suo futuro, tutto da scrivere, da allenatore.

Sampdoria, il nuovo allenatore è un “ex Dazn”: la scelta

Si tratta di un vecchio volto della Serie A, sia del calcio giocato che per il ruolo da commentatore tecnico in telecronaca.

La figura di spicco di Dazn, che ha vissuto anni comunque importanti nel mondo del calcio e da centrocampista pure della formazione blucerchiata, sarà dunque il nuovo allenatore della Sampdoria.

In Liguria hanno scelto Massimo Donati come soluzione per la panchina, affiancando Andrea Mancini che ricopre il ruolo da ds in blucerchiato nonostante la sua giovane età per questo ruolo, essendo un classe ’92. La soluzione che ha portato a Donati arriva dopo il lungo casting portato avanti dalla stessa società blucerchiata che ha così rinunciato alla nomina di De Rossi e altri allenatori che sembravano in lista per il progetto che, con Massimo Donati, comincia ufficialmente da oggi alla Sampdoria.

Ultime Sampdoria: il motivo della scelta che porta a Donati

Stando a quelli che sono i rumors recenti, il ds Mancini aveva optato per altri profili rispetto a Donati per il ruolo di nuovo allenatore della Sampdoria. Idee che, come hanno fatto sapere da Il Secolo XIX, sarebbero poi state scavalcate dalle scelte fatte in società.

In ogni caso, quello di Donati, risulterebbe un grande nome per la panchina. Perché, al di là della giovane età, ha già vissuto esperienze anche all’estero. La possibilità di allenare un club storico come quello della Sampdoria, permetterà all’allenatore di crescere in un’esperienza importantissima come quella in Serie B, magari a caccia di una promozione che, in questo momento storico, vorrebbe dire tanto per la Samp in Serie A.