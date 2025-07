Spalletti in Serie A, bomba improvvisa: l’annuncio

Luciano Spalletti potrebbe tornare presto in Serie A: annuncio clamoroso, una panchina italiana potrebbe liberarsi pe ril tecnico di Certaldo

L’avventura da commissario tecnico della Nazionale è terminata ben prima del previsto, e non c’è stato l’epilogo che avrebbe voluto. Tuttavia, per Luciano Spalletti non è tempo di rimanere ancorati al passato. Quel che conta è guardare avanti, a un futuro che può avere ancora molto da dare a quello che rimane uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni. E il suo futuro, stando a quanto trapela dai bene informati, potrebbe essere ancora in Italia, come confermato da un annuncio che ha del clamoroso.

Se è vero che come ct il tecnico di Certaldo ha fallito miseramente, dimostrando tutti i suoi limiti, è altrettanto vero che la sua carriera nei club è ancora lì, intoccabile, prova evidente del suo incredibile talento come allenatore. Anche per questo motivo, dopo l’esonero subito da parte di Gravina, il suo nome resta quello più pesante al momento disponibile sul mercato, insieme forse a Roberto Mancini.

In altre parole, l’ex allenatore del Napoli con tutta probabilità inizierà la stagione come spauracchio per tutti i tecnici delle big di Serie A, che al primo passo falso potrebbero vedere la propria panchina accostata proprio allo stesso Spalletti. E, considerando l’attuale situazione tra le grandi del nostro campionato, tutto fa pensare che il futuro del mister di Certaldo possa essere in una big precisa, come confermato da uno dei massimi osservatori del nostro calcio.

Svolta per Luciano Spalletti, rivelazione importante sul suo futuro: può tornare in Serie A

A parlare del futuro di Spalletti, ma anche di molti altri temi inerenti il calcio italiano, è stato l’agente Eugenio Ascari ai microfoni di Ti amo Calciomercato.

Per quanto la delusione sia ancora grande per il tecnico toscano, è chiaro che la sua volontà sarà quella di tornare, prima o poi, in sella a una panchina importante. E tutto fa pensare che potrà farlo molto presto, soprattutto se le cose dovessero prendere una determinata piega nella prossima stagione, come sottolineato dal noto agente: “Lui e Mancini sono sena dubbio gli allenatori con più voglia di stare sul campo. Sono i primi che verrebbero chiamati in caso di intoppi in una big. Spalletti lo vedrei bene alla Juventus, dove in questo momento mi sembra ci sia la pedina più debole“.

Facendo un’analisi della situazione, squadra per squadra, è chiaro che per Spalletti le porte a Napoli siano sbarrate, soprattutto per il suo rapporto con De Laurentiis (senza considerare che gli azzurri hanno attualmente un allenatore che può godere di una fiducia totale e incondizionata).

A Roma, sponda giallorossa, si è scelto di ripartire da Gasperini, e l’ipotesi di uno Spalletti-tris non può nemmeno essere presa in considerazione. Progetti importanti anche in casa Milan, con Allegri tornato per riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Immaginare che la panchina del tecnico livornese possa già traballare nei prossimi mesi, sarebbe forse eccessivo.

Chi potrebbe rischiare qualcosa è invece Cristian Chivu. Difficilmente però, in caso di rottura con il tecnico rumeno, Marotta si affiderebbe a Spalletti, allenatore che non si è lasciato in rapporti eccellenti con l’ambiente nerazzurro. L’unica soluzione di livello, per lui, sembrerebbe quindi la Juventus.

Tudor è infatti rimasto in sella, ma non gode della fiducia totale dell’ambiente bianconero. E se è vero che il nome di Spalletti sarebbe stato in pole in caso di permanenza di Giuntoli, è altrettanto vero che anche la nuova dirigenza bianconera stima, e non poco, l’allenatore certaldino.