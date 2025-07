“Tudor è già stato esonerato”: annuncio improvviso

I tifosi della Juventus sono rimasti senza parole dopo l’ultimo annuncio: l’avventura di Igor Tudor in bianconero è già finita?

Igor Tudor si è pienamente meritato la riconferma sulla panchina della Juventus. Arrivato a marzo al posto di Thiago Motta per cercare di rimettere in carreggiata una squadra molto in difficoltà, l’allenatore croato è riuscito a ridare compattezza e fiducia al gruppo e a centrare la qualificazione in Champions League. Un percorso che ha convinto la dirigenza juventina a confermarlo sulla panchina bianconera non solo per il Mondiale per Club, ma anche per la stagione successiva.

Tuttavia proprio l’avventura della Juve negli Stati Uniti ha sollevato più di qualche dubbio sull’operato di Tudor. Dopo le facili vittorie contro Al-Ain e Wydad Casablanca i bianconeri hanno subito una lezione dal Manchester City (5-2) e sono stati poi eliminati agli ottavi di finale dal Real Madrid (1-0).

Proprio nei match contro le big europee la Juve ha dato l’impressione di essere inferiore, anche se alcune scelte di Tudor hanno fatto parecchio discutere: su tutte quella di sostituire Kenan Yildiz durante il match contro il Real Madrid. Più di qualcuno sostiene che l’ex allenatore di Lazio e Verona non avrà vita facile e c’è già chi pronostica un suo esonero a stagione in corso o a giugno 2026.

Tudor è già stato esonerato: l’indiscrezione gela i tifosi

Un’ipotesi rilanciata anche da Graziano Carugo Campi, giornalista di fede juventina sempre molto attento a ciò che accade alla Continassa. In uno dei suoi recenti post su X solleva proprio la questione Tudor, facendo però riferimento al calciomercato juventino. Finora in bianconero è arrivato un giocatore importante come David e si proverà a chiudere nei prossimi giorni per Sancho, senza dimenticare l’acquisto definitivo di Conceicao dal Porto.

Tuttavia proprio il talento portoghese è uno dei motivi che spinge Graziano Carugo Campi ad avere dubbi su una lunga permanenza di Tudor alla Juventus. “Tudor vuole Balerdi, Tudor vuole Chabot, Tudor vuole Rongier, Tudor vuole Conceicao“, scrive il giornalista, mettendo in evidenza le indiscrezioni di mercato che compaiono sulle varie testate.

“Praticamente è già stato esonerato“, aggiunge Carugo Campi, gettando quindi più di un’ombra sul destino dell’allenatore croato. Al momento è uno scenario improbabile: la Juve ha piena fiducia nel suo tecnico e sta cercando di accontentare tutte le sue richieste. Sarà poi il campo a parlare: lo stesso Tudor sa bene che per rimanere alla Juventus dovrà ottenere risultati importanti.