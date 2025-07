Niente Lazio: Insigne firma con un’altra italiana, l’annuncio

Importanti novità sul futuro di Lorenzo Insigne che fino a pochi giorni fa è stato accostato con insistenza alla Lazio. I biancocelesti, che hanno il mercato bloccato, potranno pensare di tesserare il calciatore solo dopo il 30 settembre.

La situazione, quindi, è assai complessa riguardo Insigne alla Lazio, visto che la società di Lotito ha dei problemi relativi all’indice di liquidità che – per ora – tiene fermo il mercato dei biancocelesti.

Ecco perché non si sa ancora se il club potrà mettere a segno il colpo Insigne.

Per questa ragione l’ex Napoli si sta guardando intorno ed ha iniziato a sondare anche altre opportunità: ecco quali.

Calciomercato Lazio: sfuma anche Insigne? Dove può andare l’attaccante

Dopo essersi svincolato dal Toronto, Lorenzo Insigne cerca squadra in Serie A.

Si è parlato tanto della Lazio e di un ritorno agli ordini del suo vecchio allenatore Maurizio Sarri. L’ex Napoli si è detto pronto ad intraprendere l’esperienza in biancoceleste ma i problemi del club rischia di far tramontare il colpo.

Infatti, secondo le ultime notizie, non ci sono notizie certe riguardo il mercato della Lazio che per il momento è bloccato. La società non può tesserare neanche un giocatore svincolato.

Ecco perché la situazione di standby rischia di compromettere l’ingaggio dell’ex Napoli che – secondo le ultime notizie – è stato proposto anche ad altri club di Serie A, come Parma e Sassuolo.

Di questo affare ne ha parlato proprio Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.

Insigne Sassuolo? Annuncio di Carnevali

A margine di un evento di beneficenza è intervenuto, ai microfoni dei cronisti presenti, anche l’ad del Sassuolo Carnevali che ha fatto il punto sul mercato dei neroverdi.

“Sogno Insigne? Sono tutti nomi interessanti e importanti ma adesso bisogna aspettare. Bisogna fare le valutazioni giuste”.

“E’ conclusa l’operazione per il trasferimento al Sunderland di Laurientè che ci porterà nelle casse circa 20 milioni. Dovrà fare solo le visite mediche ma l’accordo è stato raggiunto. Entro domenica finalizzeremo tutto. Il mercato è particolare, adesso dobbiamo lavorare e fare i colpi giusti in entrata e abbiamo un bel tesoretto per fare gl investimenti giusto da mettere a disposizione del nostro grande allenatore Grosso”.

Infine sulle altre operazione che il Sassuolo sta portando avanti, da Adli a Buchanan fino a Stankovic.

“Adli ci interessa. Stiamo facendo le nostre valutazioni e attendiamo il momento giusto. Il calciomercato è lungo e tante trattative si faranno gli ultimi giorni. Stankovic e Buchanan dall’Inter? Ci interessano, ne abbiamo parlato. Vediamo cosa accadrà”.