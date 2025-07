Verdetto pesantissimo della UEFA, squalificato per 10 anni: la partita era truccata

Pugno durissimo da parte della UEFA nei confronti del club: arriva una maxi squalifica di 10 anni per aver truccato una gara

In attesa che ripartano i campionati e con le varie squadre europee che stanno iniziando i loro ritiri, è stato già dato il via alle competizioni europee con la disputa dei turni preliminari che riguardano più che altro i club europei di campionati minori.

Incontri che regalano spesso e volentieri emozioni e ci si chiede quali tra questi piccoli club riuscirà a raggiungere la fase finale della competizione scrivendo una pagina di storia importante per il loro movimento calcistico, fregiandosi del titolo di favole. E parlando di pagine di storia, ne ha scritta una anche l’Arsenal Tivat, piccolo club che gioca nel campionato montenegrino, solo che lo ha fatto in maniera negativa.

I montenegrini, infatti, hanno subito una sanzione durissima da parte della UEFA che mercoledì scorso li ha squalificati per 10 anni da tutte le competizioni europee ed gli ha inflitto una multa di 500 mila euro. Oltre al club, anche alcuni giocatori e dirigenti sono stati squalificati, ritenuti tutti colpevoli di aver truccato una partita nella stagione 2023-2024. La partita in questione risale ai preliminari di Conference League quando l’Arsenal Tivat affrontò gli armeni dell’Alashkert.

Dopo che la gara d’andata si concluse sul risultato di 1-1, al ritorno il club armeno si impose 6-1 sull’Arsenal Tivat che fu eliminato, ma a quanto pare il risultato fu frutto di una combine da parte dei giocatori del club montenegrino che ora ne paga le conseguenze.

La maxi squalifica di 10 anni inflitta dalla UEFA nei confronti dell’Arsenal Tivat entra di diritto nella storia del calcio come una delle squalifiche più pesanti che siano mai state inflitte ad un club. Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali, inoltre, il massimo organo calcistico europeo ha fatto sapere di non volersi fermare qui e chiederà alla FIFA di allargare tale squalifica a livello mondiale.

Pugno durissimo dunque da parte della UEFA che, oltre a punire il club, ha punito severamente anche alcuni giocatori del club come Nikola Celebic che è stato squalificato a vita, mentre Cetko Manojlovic, Radule Zivkovic e Dusan Puletic sono stati squalificati per 10 anni. Squalifica a vita anche per uno dei dirigenti del club, vale a dire Ranko Krgovic.

Anche se non facenti più parte del club, sono stati puniti anche altri due ex dirigenti della squadra montenegrina risultati colpevoli quando avvenne il fatto ovvero Milan Vignjevic e Goran Janjusevic, oggi entrambi al Radnicki e squalificati rispettivamente 6 e 8 anni. A chiudere, otto anni di squalifica anche a Christos Psomiadis che ad oggi risulta essere svincolato