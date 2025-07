Addio a Eurosport, Sky si è presa i diritti: trasmetterà tutto per tre anni

Importante acquisizione per Sky. Dal prossimo anno, la programmazione sportiva si arricchisce con altri eventi di rilievo

Un mese di luglio ricco di notizie per Sky tra nuove acquisizioni, un addio importante e record di ascolti.

Cominciamo da quest’ultimo. Domenica scorsa, tra abbonati pay e diretta in chiaro su TV8, la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori. Un seguito enorme per un torneo trasmesso in esclusiva assoluta da Sky e che resterà tale almeno fino al 2030, grazie al recente rinnovo dei diritti. Una bella notizia che arriva dopo un dolorosissimo addio, quello ai canali di Eurosport che non sono più visibili dallo scorso 1 luglio.

L’accordo tra Sky e il gruppo Warner-Discovery non è stato rinnovato. Eurosport continuerà a essere visibile su Dazn e Discovery+ mentre le posizioni 210 e 211 dei canali sport di Sky sono state occupate rispettivamente da Sky Sport Legends e Sky Sport Mix. A proposito di Eurosport, è notizia di questa di questa settimana l’acquisizione da parte di Sky dei diritti di trasmissioni di un evento che, fino allo scorso giugno, era visibile proprio sull’emittente sportiva paneuropea.

La Serie A di Basket su Sky per tre anni: programmazione e canale di riferimento

Sky trasmetterà dal 2025 al 2028 la Serie A di Basket con una programmazione che prevede la messa in onda di 60 partite della regular season, due partite per ogni giornata dei quarti di finale dei playoff e tutte le sfide di semifinali e finali. Non solo. Oltre alla Serie A, Sky garantirà la copertura anche tutte le partite della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

Il canale di riferimento è Sky Sport Basket, presente alla posizione 209 del decoder. Il canale sostituisce Sky Sport NBA. Si tratta, di fatto, di un cambio di nome dovuto a una diminuzione delle partite della lega cestistica statunitense che Sky trasmetterà dalla prossima stagione nella quale entrerà in vigore il nuovo accordo tra la NBA e Amazon Prime Video.

Oltre alla Serie A, alla Coppa Italia, alla Supercoppa Italiana e all’NBA, su Sky Sport Basket saranno trasmesse anche le partite di Eurolega ed Eurocup oltre agli Europei maschili che prenderanno il via da fine agosto con l’Italia di Pozzecco impegnata a Cipro nel girone con i padroni di casa, la Spagna, la Grecia, la Georgia e la Bosnia Herzegovina.

Sky Sport Basket è visibile in streaming oltreché su SkyGo anche per gli abbonati al Pass Sport di NowTV, la piattaforma di proprietà della stessa Sky alla quale è possibile accedere con abbonamento mensile o annuale con pagamento dilazionato. Con il Pass Sport di Now potete vedere tutta la programmazione di Sky su calcio, tennis, Formula 1, Motomondiale, rugby, golf, basket e atletica leggera.