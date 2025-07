Niente Napoli, Nunez arriva comunque in Italia: chi lo prende

Nunez in Serie A: è tutto vero. Non è il Napoli la prossima destinazione del giocatore, ecco quale società sta per chiudere l’acquisto dell’attaccante.

Il calciomercato entra nel vivo con le squadre italiane che guardano con interesse al mercato inglese, che offre sempre tante possibilità come Nunez che è in uscita da Livepool.

Dopo le voci sul Napoli, che poi ha deciso di puntare su Lucca, adesso un’altra squadra di Serie A sta pensando al bomber di proprietà dei Reds.

Un colpo sensazionale con il calciatore che ha già aperto le porte all’arrivo nel campionato italiano: ecco tutti i dettagli.

Alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, la società ha messo nel mirino Nunez del Liverpool. Il calciatore, che nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza al Napoli, può partire in questa sessione estiva di calciomercato.

I Reds, che in quella posizione stanno per prendere un altro calciatore, Ekitike dell’Eintracht Fracoforte, hanno bisogno di sfoltire la rosa e cedere alcuni esuberi che nell’ultima stagione non hanno reso secondo le aspettative di Slot.

Chiesa e Nunez, per esempio, sono due di quelli finiti nella lista dei cedibili. Entrambi possono arrivare in Serie A con il bomber dell’Uruguay che sta trattando con un’altra società dopo il Napoli: ecco quale.

Calciomercato: svolta Nunez, dove sta andando

Secondo quanto riportato da La Stampa è Comolli ad accelerare per portare alla Juventus Nunez.

Il dirigente francese, infatti, alla ricerca di opportunità in questo mercato estivo, dopo Sancho dal Manchester United, è pronto a sfruttare l’occasione per prendere il nuovo attaccante.

Viste le difficoltà per il ritorno di Kolo Muani, i bianconeri si sono informati anche con gli agenti del calciatore che ha voglia di nuovi stimoli per la prossima stagione. La Serie A può essere il campionato giusto per valorizzare al meglio Nunez, che ha tutto per fare bene in Italia.

Nunez alla Juve?

I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante, visto che ormai hanno deciso di non puntare su Dusan Vlahovic che resta in uscita. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di mercato relativa al possibile arrivo alla Juve di Darwin Nunez del Liverpool, che è stato messo sul mercato dai Reds.

Le cifre in ballo sono davvero alte ma i bianconeri sono pronti a fare un sacrificio per regalare a Tudor un nuovo numero 9.