Cessione fulminea più soldi, Milan gelato: il grande colpo è nerazzurro

L’iniziativa dell’Inter spiazza completamente il Milan: i nerazzurri propongono lo scambio più soldi, il grande colpo è vicino.

L’accelerata dell’Inter rischia di far rimanere il Milan con le mani in mano. I rossoneri lo avevano individuato come rinforzo ideale per la difesa: anche Massimiliano Allegri aveva dato il pieno assenso all’operazione che avrebbe portato a Milanello uno dei migliori talenti della Serie A. Invece, stando agli ultimi rumors, sembra che Marotta e Ausilio abbiano messo sul tavolo le carte giuste per convincere il club a lasciarlo partire in direzione Pinetina.

Negli ultimi giorni sembrava davvero che Giovanni Leoni si stesse avvicinando al Milan. Allegri, negli scorsi anni alla Juventus, ha fatto crescere molti giovani dando loro un certo spazio in prima squadra: l’allenatore toscano era pronto a fare lo stesso con Leoni, un gioiello che nella seconda parte della passata stagione si è messo in mostra con il Parma sfoderando prestazioni maiuscole anche contro i top club.

Tuttavia il Parma chiede almeno 30 milioni di euro per il suo difensore: una cifra che in questo momento il Milan non può spendere se prima non finalizza alcune partenze. Tare sta cercando di piazzare molti giocatori, tra cui Emerson Royal, Morata, Chukwueze, Okafor, Bennacer e Pobega, ma l’impressione è che ormai Ausilio – nonostante le ultime dichiarazioni in cui affermava di voler puntare su altri obiettivi – abbia messo a segno il sorpasso per Leoni.

Milan gelato, sorpasso Inter: colpaccio nerazzurro

Il direttore sportivo nerazzurro ha infatti la chiave giusta per portare a termine l’affare. Il Parma è molto interessato a Sebastiano Esposito, attaccante 23enne autore di dieci reti (di cui otto in Serie A) lo scorso anno con la maglia dell’Empoli. Esposito è rientrato all’Inter dopo il prestito in Toscana e ha collezionato subito 4 presenze nel Mondiale per Club.

I ducali lo considerano il profilo perfetto per l’attacco: il giovane attaccante può quindi essere inserito come contropartita per arrivare a Giovanni Leoni. Con il cartellino di Esposito, infatti, l’Inter può abbassare il prezzo del difensore 18enne, che oltretutto sarebbe ben felice di tornare a lavorare con Cristian Chivu.

E’ stato proprio l’allenatore rumeno a dagli piena fiducia e lanciarlo titolare nella sua precedente esperienza alla guida del Parma. Nei prossimi giorni si capirà se il Milan tenterà un rilancio in extremis, anche se tutto lascia pensare che ormai l’Inter sia in netto vantaggio.